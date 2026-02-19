Jueves 19 de febrero de 2026. La mitad de la semana llega con partidos de futbol en distintas ligas del planeta.

La programación de este día trae para los aficionados duelos que estarán disponibles para ver EN VIVO tanto en televisión como en plataformas de streaming. Este es el calendario ordenado por torneo, hora y canal de transmisión para organizar la jornada sin improvisaciones.

Partidos HOY jueves 19 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Sporting San Miguelito vs LA Galaxy | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY jueves 19 de febrero de 2026 - UEFA Women's Champions League EN VIVO

Juventus vs Wolfsburg | 11:45 | TVC Deportes |

Manchester United vs Atlético de Madrid | 14:00 | TVC Deportes |

Partidos HOY jueves 19 de febrero de 2026 - Conference League EN VIVO

Zrinjski Mostar vs Crystal Palace | 11:45 | Disney+ Premium |

FC Noah vs AZ Alkmaar | 11:45 | ESPN 4, Disney+ Premium |

KF Shkendija vs Samsunspor | 14:00 | Disney+ Premium |

Jagiellonia Bialystok vs Fiorentina | 14:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 19 de febrero de 2026 - Europa League EN VIVO

Fenerbahçe vs Nottingham Forest | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

PAOK FC vs Celta | 11:45 | Disney+ Premium |

Celtic FC vs Stuttgart | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Lille vs Crvena Zvezda | 14:00 | ESPN 4, Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 19 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

CA Juventud vs Club Guaraní | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Deportivo Táchira vs Deportes Tolima | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY jueves 19 de febrero de 2026 - Recopa Sudamericana EN VIVO

Lanús vs CR Flamengo | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF