El debut en Champions League del mexicano, Obed Vargas, tendrá que esperar. El recién llegado al conjunto colchonero se quedó en la banca este miércoles en la ida de Playoffs contra el Brujas , en el que los de Simeone, impredecibles en las últimas semanas, no supieron mantener la ventaja en dos ocasiones y empataron 3-3. El mediocampista ya había sumado minutos en La Liga contra el Betis y Rayo Vallecano.

Desde temprano, los rojiblancos tomaron la ventaja por la vía del penal cobrado por Julián Álvarez, luego de que una revisión del VAR determinara la pena máxima por una mano de Joaquin Seys. Los locales se motivaron con el marcador adverso y tomaron los controles del partido, pero no pudieron capitalizar. Justo antes de terminar la primera parte, el Atlético aprovechó un tiro de esquina en el que Ademola Lookman pudo empujar el balón para el 0-2 al descanso.

Pareció que el segundo tanto le puso más gasolina al motor belga, que siguió atormentando a Jan Oblak y al 51’ el esfuerzo rindió sus frutos con el descuento de Raphael Onyedika, que aumentó los decibeles de la afición y, con el momento de su lado, cayó el empate menos de diez minutos después, firmado por Nicoló Tresoldi.

El Brugge ya era mejor en el trámite, con el control del balón y las llegadas más claras, pero en un centro colchonero, Joel Ordóñez no pudo rechazar bien y la mandó dentro de su propio arco. Eso no diezmó a los de azul y negro, que lorgaron el empate en los pies de Christos Tzolis con un pase filtrado, validado por el colegiado tras una revisión en el VAR por posible fuera de lugar.

El Atlético de Madrid aumentó a cinco los partidos sin ganar en casa del Brujas . La vuelta será en el Metropolitano el próximo martes 24 de febrero.

SV