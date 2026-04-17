Viernes, 17 de Abril 2026

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Futbol hoy 17 de abril de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Consulta el calendario completo para que tengas detalle de todos los canales de transmisión, así como el horario para que puedas ver los juegos del día

Por: Oralia López

La jornada incluye partidos destacados en la Liga MX, Serie A y Bundesliga, entre otras. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La jornada incluye partidos destacados en la Liga MX, Serie A y Bundesliga, entre otras. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Este viernes 17 de abril de 2026 cuenta con una agenda de futbol extensa con actividad en ligas internacionales y en México. Desde temprano y hasta la noche, los aficionados podrán seguir encuentros relevantes en distintas partes del mundo.

La jornada incluye partidos destacados en la Liga MX, Serie A y Bundesliga, entre otras. Para que no te pierdas la actividad, te compartimos el calendario de partidos con horarios y canales de transmisión para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • San Luis vs Pumas | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |
  • Mazatlán vs Querétaro | 19:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Club Atlético La Paz | 17:00 | Azteca Deportes Network |
  • Correcaminos vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Dorados de Sinaloa vs Tapatío | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Sassuolo vs Como 1907 | 10:30 | Disney+ Premium |

  • Inter Milan vs Cagliari | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lens vs Toulouse | 12:45 | FOX One |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • St. Pauli vs FC Köln | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • Real Sociedad B vs Racing Santander | 12:30 | SKY Sports |
  • UD Las Palmas vs Leganés | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

  • Vancouver Whitecaps vs Sporting KC | 20:30 | Apple TV |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

  • Unión Santa Fe vs Newell's Old Boys | 17:30 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este viernes 17 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones sobre lo que pase en los torneos más relevantes que se siguen en México, en caso de que no puedas seguir la acción en tiempo real.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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