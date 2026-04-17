Este viernes 17 de abril de 2026 cuenta con una agenda de futbol extensa con actividad en ligas internacionales y en México. Desde temprano y hasta la noche, los aficionados podrán seguir encuentros relevantes en distintas partes del mundo.

La jornada incluye partidos destacados en la Liga MX, Serie A y Bundesliga, entre otras. Para que no te pierdas la actividad, te compartimos el calendario de partidos con horarios y canales de transmisión para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

San Luis vs Pumas | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |

Mazatlán vs Querétaro | 19:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Club Atlético La Paz | 17:00 | Azteca Deportes Network |

Correcaminos vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Dorados de Sinaloa vs Tapatío | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Sassuolo vs Como 1907 | 10:30 | Disney+ Premium |

Inter Milan vs Cagliari | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Toulouse | 12:45 | FOX One |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

St. Pauli vs FC Köln | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Real Sociedad B vs Racing Santander | 12:30 | SKY Sports |

UD Las Palmas vs Leganés | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

Vancouver Whitecaps vs Sporting KC | 20:30 | Apple TV |

Partidos HOY viernes 17 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Unión Santa Fe vs Newell's Old Boys | 17:30 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este viernes 17 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones sobre lo que pase en los torneos más relevantes que se siguen en México, en caso de que no puedas seguir la acción en tiempo real.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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