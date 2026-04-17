Este viernes 17 de abril de 2026 cuenta con una agenda de futbol extensa con actividad en ligas internacionales y en México. Desde temprano y hasta la noche, los aficionados podrán seguir encuentros relevantes en distintas partes del mundo.La jornada incluye partidos destacados en la Liga MX, Serie A y Bundesliga, entre otras. Para que no te pierdas la actividad, te compartimos el calendario de partidos con horarios y canales de transmisión para seguir cada encuentro en vivo.Sassuolo vs Como 1907 | 10:30 | Disney+ Premium |Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este viernes 17 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones sobre lo que pase en los torneos más relevantes que se siguen en México, en caso de que no puedas seguir la acción en tiempo real.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF