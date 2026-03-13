Chivas vuelve a casa para mantener el paso y defender su dominio ante Santos

Chivas regresa a la actividad en casa y ante su gente con el objetivo de mantener el buen paso en el torneo y seguir en la pelea por el primer lugar de la clasificación. Para lograrlo, el Rebaño tendrá una prueba importante frente a Santos Laguna, un equipo que llega urgido de puntos y con la necesidad de abandonar el último puesto de la tabla.

El Guadalajara afronta el compromiso de este sábado con renovada confianza después de conseguir una valiosa victoria en el Clásico Tapatío, resultado que le permitió dejar atrás una racha negativa de dos partidos consecutivos sin triunfo. Con ese resultado, el conjunto Rojiblanco volvió a colocarse entre los principales contendientes del campeonato,además de llegar con un impulso anímico importante y con la convicción de seguir sumando en casa.

El triunfo en el clásico no solo significó un golpe de autoridad ante el rival de la ciudad, sino que también ayudó a fortalecer la confianza del plantel de cara a los siguientes compromisos del torneo. El ambiente dentro del equipo es positivo, y el plantel Rojiblanco sabe que mantener la regularidad será clave para consolidarse en los primeros lugares de la competencia.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026 de la Liga MX. Aunque recientemente lograron cortar una racha negativa de dos años sin ganar como visitantes, tras imponerse sorpresivamente por 1-2 a Tijuana en el Estadio Caliente, la situación del conjunto Lagunero en la tabla sigue siendo delicada. Los Guerreros necesitan sumar con urgencia si quieren abandonar el fondo de la clasificación y recuperar terreno en el torneo.

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, el dominio ha sido favorable para el Rebaño Sagrado. Guadalajara ha ganado cuatro partidos, empatado cuatro y perdido solamente dos de sus últimos 10 enfrentamientos ante Santos, cifras que reflejan una ligera ventaja Rojiblanca.

Además, el conjunto rojiblanco presume una racha positiva cuando enfrenta a los Guerreros en la cancha del Estadio Akron. En ese escenario, Chivas acumula seis partidos consecutivos sin derrota ante Santos, con un saldo de cuatro victorias y dos empates, lo que demuestra la fortaleza del Guadalajara cada vez que se mide al cuadro Lagunero frente a su afición.

La tendencia también favorece a los Rojiblancos en un panorama más amplio. El Rebaño se mantiene invicto frente a Santos cuando juega en suelo tapatío, ya que no pierde ante los laguneros desde el Torneo Apertura 2018, una estadística que refuerza la confianza del equipo cada vez que se presenta este enfrentamiento en Guadalajara.

La última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron en el Estadio AKRON, el Guadalajara se impuso por marcador de 1-0 gracias a la anotación de Roberto Alvarado. Aquel encuentro marcó el inicio del camino rojiblanco en el Torneo Apertura 2025.

Aunque Guadalajara tiene la balanza inclinada a su favor, el antecedente más reciente entre ambos clubes dejó un resultado distinto. En el último enfrentamiento disputado en Torreón, Santos Laguna dio la sorpresa al vencer 1-0 al Guadalajara, un resultado que representó un duro golpe en el inicio del proceso de Gabriel Milito.

Aquella derrota desató fuertes críticas hacia el entrenador argentino Gabriel Milito, ya que el tropiezo se produjo frente a un rival que atravesaba uno de los momentos más complicados de los últimos torneos en la Liga MX. Por ello, este sábado el estratega Rojiblanco tendrá una nueva oportunidad para buscar revancha ante su afición, con la intención de reafirmar el buen momento del Guadalajara y mantener el paso firme del equipo cuando juega en casa.

MF