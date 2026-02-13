Pável Pardo y Jonny Magallón, referentes del América y Chivas, en el marco de una activación del Mundial, dieron sus últimas opiniones de sus antiguos equipos antes del Clásico Nacional de este sábado en el Estadio Akron, con diferentes perspectivas ante las realidades de ambos clubes en el presente.

Magallón, defensa que levantó el título del Guadalajara en 2006, ve un mejor momento de los Rojiblancos, pero no demerita lo que representa el choque con los de Coapa y es consciente de lo que sus jugadores pueden hacer.

“Será un gran partido. Los dos vienen jugando bien, Chivas más constante pero sabemos del plantel del América y sus logros recientes. Pinta para un Clásico atractivo, quizá con bajas importantes para ellos pero un jugador no hace que el equipo camine, influye pero el espectáculo está garantizado” .

Jonny, quien tuvo su debut precisamente en un Clásico Nacional en marzo del 2005, resaltó el trabajo que ha hecho Gabriel Milito con sus discípulos, ya que a su parecer todos los jugadores han aportado de alguna forma en el buen paso de los tapatíos.

“Desde el torneo pasado dieron una muestra de lo que son capaces. Hoy han sido más constantes, es un equipo dinámico, saben a qué juegan y eso es una virtud, puedes tener buenos jugadores pero no amalgamar al equipo y ahora se ve sincronizado, en armonía. Es un equipo que puede ser protagonista, candidato al campeonato sí, pero hay otros también muy fuertes”, subrayó Magallón.

Pardo, campeón en dos ocasiones con las Águilas, destacó que el Rebaño Sagrado viene jugando mejor, pero dejó ver que un Clásico siempre tendrá ese sabor especial de una rivalidad única.

“A mí me parece un partido interesante. Hay que ser honestos, Chivas llega en mejor momento. Uno puede llegar mejor y son partidos distintos, se vive algo distinto en la cancha, afuera, a nivel nacional, internacional. Le va a venir bien a la liga pero sobre todo a la afición, va a haber un gran espectáculo”.

Respecto a los cambios que tuvo el plantel azulcrema para este torneo, consideró que lo más significativo es la adaptación, que tiene que ser rápida en un equipo grande como el América, que siempre quiere ser candidato a los títulos.

“Siempre un equipo va a tener esa altas y bajas, lo que importa es cómo las sorteas, cómo haces que los jugadores se adapten y funcionen. En el América no hay tiempo, tienes que llegar y dar resultados y siempre se va a exigir los campeonatos, jugar bien. Por eso llegan al América, son jugadores con clase, de calidad y lo tienen que hacer notar en el equipo”.

