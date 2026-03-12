El regreso de la Fórmula 1 a Shanghái para el Gran Premio de China 2026 ha confirmado que el resurgimiento de Mercedes no es una casualidad. En la primera y única práctica libre del fin de semana, formato condicionado por la carrera Sprint, el equipo alemán volvió a dictar el ritmo con un contundente 1-2 encabezado por George Russell, seguido de cerca por la joven sensación Kimi Antonelli.

El dominio de Mercedes fue absoluto bajo las nuevas regulaciones energéticas de 2026. Russell detuvo el cronómetro en un tiempo que nadie pudo batir, demostrando que su monoplaza gestiona de manera impecable la entrega de potencia eléctrica en la larguísima recta del trazado chino. Lando Norris, el vigente campeón del mundo, logró rescatar el tercer mejor tiempo con su McLaren, siendo el único capaz de mantenerse a menos de tres décimas de los líderes.

Por su parte, el piloto mexicano, Sergio Pérez vivió una sesión de pesadilla al acusar graves problemas con la unidad de potencia de su Cadillac. Desde los primeros minutos, Pérez reportó por radio una "pérdida de energía intermitente" y ruidos extraños en la parte trasera.

Tras una breve revisión en pits, el equipo intentó enviarlo de vuelta a pista, pero el motor falló definitivamente, relegándolo al último lugar de la tabla sin poder marcar un tiempo competitivo. Al ser un fin de semana con formato Sprint, "Checo" entrará directamente a la clasificación con nula información sobre el comportamiento de su auto y con el riesgo de una penalización si deben cambiar componentes del motor.

En cuanto a incidentes, el argentino Franco Colapinto protagonizó un susto en la curva 12 al perder la parte trasera y verse obligado a un bloqueo masivo de neumáticos para evitar el muro. Lewis Hamilton también sufrió con el balance de su Ferrari, bloqueando frenos de forma espectacular tras perder el control en la entrada de la zona sinuosa.

Peor suerte tuvo Arvid Lindblad; el joven de Racing Bulls quedó varado en la curva 14 apenas a los 15 minutos de la sesión debido a una falla mecánica terminal.

Posiciones

1.- George Russell / Mercedes / 1:32.741

2.- Kimi Antonelli / Mercedes / +0.120

3.- Lando Norris / McLaren / +0.555

4.- Oscar Piastri / McLaren / +0.731

5.- Charles Leclerc / Ferrari / +0.858

6.- Lewis Hamilton / Ferrari / +1.388

7.- Oliver Bearman / Haas / +1.685

8.- Max Verstappen / Red Bull / +1.800

9.- Nico Hulkenberg / Audi / +1.898

10.- Pierre Gasly / Alpine / +1.935

…

22.- Sergio Pérez / Cadillac / +6.459