Atlas depende de sí mismo para clasificar a la liguilla, afirma Diego Cocca

Aunque Atlas no logró imponerse como local ante un rival directo en la pelea por la clasificación, su director técnico, Diego Cocca, destacó que el equipo se mantiene en una posición que les permite depender de sí mismos para avanzar a la fase final.

En ese sentido, el estratega subrayó que el presente del equipo es positivo y que, desde la pretemporada, habrían firmado estar en esta instancia del torneo.

“Difícil, difícil como lo planteamos desde el primer día. El primer día lo que planteamos es ser competitivos para tratar de estar en puestos de liguilla. Ahora, en la fecha 14, estamos en puestos de liguilla. Depende de nosotros. En la pretemporada lo hubiéramos firmado, así que estamos en el lugar donde queremos estar, depende de nosotros, y quedan tres partidos para ver si podemos lograr el objetivo”, señaló.

De cara al cierre del campeonato, Atlas intentará asegurar su lugar en la siguiente ronda cuando visite a Santos Laguna , reciba a Tigres y dispute la última jornada como visitante ante América en el Estadio Banorte.

Cocca también dejó en claro que confía plenamente en su plantel, resaltando la entrega mostrada en este encuentro y transmitiendo tranquilidad a sus jugadores.

“Yo no tengo la menor duda, y volvemos a lo mismo: hay que ir a buscar los registros, cuántas veces el Atlas estuvo en la fecha 14 dentro de la liguilla. Yo hoy sentí que el equipo dejó todo. Hoy, como le dije a los muchachos, hoy pongan la cabeza en la almohada y descansen tranquilos. La vamos a pelear. Estamos convencidos de que la vamos a pelear y, bueno, ojalá que se alineen los planetas, pero nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha, de eso no tengo duda”, agregó.

Finalmente, el técnico insistió en que la afición rojinegra puede sentirse satisfecha con el desempeño del equipo , ya que hoy están enfocados en la clasificación sin depender de otros resultados, algo que en torneos anteriores no era habitual.

“Vuelvo a repetir, tenemos que volver a estar contentos. La gente de Atlas está pensando en una liguilla en la fecha 15. Vamos a enfrentarla, faltan tres partidos y estamos pensando en liguilla. Había momentos en los que no, que estábamos pensando en la calculadora, en que tienen que perder tres partidos; dependemos de nosotros. Eso para mí es importantísimo”, concluyó.

SV