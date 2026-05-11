La actividad del futbol continúa este lunes 11 de mayo de 2026 con una jornada que reúne encuentros en algunas de las principales ligas de Europa. La agenda del día incluye partidos en España, Inglaterra e Italia, además de actividad en Arabia Saudita, lo que mantiene movimiento en distintos frentes del calendario internacional.

A lo largo del día, los aficionados podrán seguir partidos con implicaciones importantes en sus respectivos torneos. La programación estará disponible a través de canales de televisión de paga y plataformas digitales, opciones para seguir cada encuentro en vivo y mantenerse al tanto de lo más relevante de la jornada.

Partidos HOY lunes 11 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

Rayo Vallecano vs Girona | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY lunes 11 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Tottenham vs Leeds United | 13:00 | FOX One, Tubi

Partidos HOY lunes 11 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Napoli vs Bologna | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos HOY lunes 11 de mayo de 2026 - Championship EN VIVO

Playoffs Semi-Final

Millwall vs Hull City | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 3

Partidos HOY lunes 11 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Huesca vs Real Sociedad B | 12:30 | SKY Sports

Partidos HOY lunes 11 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al Taawoun FC vs Al Ahli | 12:00 | FOX One

Sigue de cerca los resultados y toda la información alrededor de los partidos del día a través de EL INFORMADOR. Encontrarás cobertura de los torneos con transmisión en México, además de noticias, estadísticas, reacciones y los momentos más relevantes de cada jornada.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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