Chivas y Cruz Azul reavivan una rivalidad llena de cuentas pendientes

Chivas tendrá una nueva oportunidad para saldar cuentas pendientes frente a Cruz Azul . El Guadalajara volverá a encontrarse con La Máquina en la fase final del Clausura 2026, en una semifinal marcada por los antecedentes recientes y la sed de revancha que existe dentro del plantel rojiblanco.

Los celestes se han convertido en uno de los rivales más incómodos para Chivas en los últimos torneos. Cruz Azul fue el equipo encargado de terminar con el invicto del Rebaño en el presente campeonato, luego de imponerse por 2-1 y cortar la racha de seis partidos sin derrota del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Sin embargo, el recuerdo más doloroso para los rojiblancos sigue siendo la eliminación sufrida el semestre pasado en los Cuartos de Final , cuando La Máquina dejó fuera a Chivas con un global de 3-2, en una serie marcada por el penal fallado de Javier Hernández.

Ahora el panorama luce diferente para el equipo de Gabriel Milito. Chivas cerrará la serie como local y tendrá un ingrediente especial a su favor, ya que el Estadio Jalisco será la sede rojiblanca, un inmueble histórico donde el club construyó gran parte de su grandeza.

Los antecedentes favorecen al Guadalajara cuando enfrenta a Cruz Azul en el Coloso de la Calzada Independencia. La última vez que ambos clubes se cruzaron en una Liguilla dentro del Estadio Jalisco fue en el Apertura 2006, cuando Chivas avanzó con un global de 4-2.

La historia también trae al recuerdo la final de la temporada 1986-87, en la que el Guadalajara levantó el título precisamente frente a Cruz Azul, tras imponerse con marcador global de 4-2. Ahora, décadas después, rojiblancos y cementeros volverán a encontrarse en una serie que promete intensidad, revancha y emociones rumbo a la final .

SV