El miércoles 11 de marzo de 2026 llega con partidos de futbol para todos los gustos, sobre todo para los aficionados de la Champions League, torneo que se encuentra en los octavos de final. A esto se suma actividad en la Concacaf Champions Cup, además de partidos en Sudamérica.

Si quieres ver cada encuentro sin perderte entre tantos torneos y horarios, aquí tienes el calendario de partidos del día, organizado por competencia y con los canales de televisión o plataformas de streaming donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY miércoles 11 de marzo de 2026 - Champions League EN VIVO

Bayer Leverkusen vs Arsenal | 11:45 | FOX One, FOX+ |

PSG vs Chelsea | 14:00 | FOX One, FOX |

Real Madrid vs Manchester City | 14:00 | FOX One, FOX+ |

Bodø/Glimt vs Sporting CP | 14:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY miércoles 11 de marzo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Nashville SC vs Inter Miami CF | 17:30 | FOX One, FOX+ |

LA Galaxy vs Mount Pleasant FA | 19:30 | FOX One, FOX+ |

San Diego FC vs Toluca | 21:30 | FOX One, FOX |

Partidos HOY miércoles 11 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

San Luis vs Puebla | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY miércoles 11 de marzo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Sporting Cristal vs Carabobo | 16:00 | Disney+ Premium |

Deportes Tolima vs O'Higgins | 18:30 | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

