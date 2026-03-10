Cruz Azul remonta a unos Rayados en autodestrucción

La Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entregó una noche de caos y drama en la Sultana del Norte. En un partido que rozó lo inverosímil, Cruz Azul se impuso 3-2 a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, un resultado que pone a La Máquina de Nicolás Larcamón con un pie en la siguiente ronda y profundiza la crisis de identidad del conjunto regiomontano.

El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso. Cruz Azul pegó primero apenas al arranque del juego gracias a una incursión de Érik Lira, quien con un disparo a boca de jarro venció la estática defensa local. Sin embargo, Monterrey reaccionó con orgullo y calidad individual. Antes del descanso, los Rayados ya le habían dado la vuelta a la pizarra con un doblete de Roberto de la Rosa. El delantero mexicano firmó dos definiciones de alta factura que devolvieron la ilusión a la grada y parecían poner orden en la eliminatoria, permitiendo que Monterrey controlara el trámite del partido durante gran parte del complemento.

No obstante, el destino del encuentro cambió drásticamente al minuto 81 debido a una irresponsabilidad monumental. El arquero uruguayo de Rayados, Santiago Mele, vio la tarjeta roja tras una agresión innecesaria y un penal señalado en una salida fuera de tiempo que dejó a su equipo en inferioridad numérica. Al no tener más cambios disponibles en la portería, el defensor Stefan Medina tuvo que ponerse los guantes como arquero emergente, marcando el inicio de la debacle para los locales.

La Máquina de Larcamón, que atraviesa un ascenso futbolístico envidiable y es reconocida como uno de los equipos que mejor juegan en la Liga MX, no desaprovechó la vulnerabilidad del rival. Con la ventaja numérica y un portero improvisado enfrente, Cruz Azul se volcó al frente. Primero, Gonzalo Piovi hizo efectiva una pena máxima con un cobro implacable, y minutos más tarde, Nicolás Ibáñez sentenció la remontada con un remate de volea letal que dejó sin oportunidad a Medina.

Este resultado confirma las dos caras de la moneda en el futbol mexicano actual. Mientras Cruz Azul luce sólido, tácticamente disciplinado y letal, Rayados continúa en una caída libre preocupante, castigado por errores puntuales que hoy los tienen contra las cuerdas. La vuelta en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla parece ser un trámite para un equipo celeste que hoy, más que nunca, luce como el gran candidato al bicampeonato continental.

MF