La Selección Japonesa cerró con marcha perfecta la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol, luego de blanquear 9-0 a República Checa, que se despedía del torneo, para seguir con paso firme la defensa de la corona.

La superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, al igual que gran parte de los titulares, no tuvo participación en el encuentro, al estar ya clasificados y con el primer lugar del Grupo C amarrado.

A pesar de la abultada pizarra, los europeos trataron de hacer una despedida lo más digna posible, conteniendo a los nipones por siete entradas, pero todas las carreras entraron en la octava (la última ofensiva al jugar como el equipo local). Munetaka Murakami se llevó los reflectores con el Grand Slam con el que completaron el rally. Ukyo Shuto ya había pegado otro bambinazo de tres carreras.

Japón avanza a Cuartos de Final y espera por el perdedor entre Venezuela o República Dominicana, el ganador irá contra Corea, segundo lugar del grupo. Los checos tendrán que jugar las clasificatorias para la siguiente edición.

Canadá gana y sigue con vida

La hoja de maple necesitaba ganarle a Puerto Rico para pensar en calificar y lo hizo. Luego de superar a los boricuas por 3-2 y disputarán el segundo lugar disponible dentro del Grupo A para Cuartos de Final contra Cuba este miércoles, ambos con marca de 2-1, mientras los puertorriqueños ya tienen uno de los boletos asegurado.

Nolan Arenado había impulsado la de la ventaja isleña en la primera entrada, pero un par de capítulos más adelante, Tyler O’Neill y Tyler Park negociaron dos costosos pasaportes con las bases llenas y remontaron de caballito. Abraham Toro produjo la tercera con imparable. En la cuarta entrada Puerto Rico solo disminuyó la distancia, pero no pudieron concretar la voltereta.

Si Canadá supera a Cuba, le quitaría a Puerto Rico el primer lugar por el duelo directo, al finalizar ambos con récord de 3-1.

Israel cierra con triunfo sobre Países Bajos

En un juego que no definía nada dentro del Grupo D, Israel vino de atrás y superó 6-2 a Países Bajos para terminar la participación de ambos combinados en esta edición del Clásico Mundial de Beisbol.

Los tulipanes abrieron la pizarra temprano, con producidas de Xander Bogaerts y Didi Gregorius en la primera entrada. Israel recortó la distancia de inmediato, pero fue en la sexta entrada cuando armaron el rally definitivo de cinco carreras. Jake Gelof tuvo dos turnos al bat, primero con doblete productor y después con sencillo remolcador de otras dos.

La victoria fue la segunda para Israel en el torneo, terminando con la misma cantidad de derrotas, mientras que la novena neerlandesa solo cosechó un triunfo en el certamen.

