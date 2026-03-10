La selección italiana de beisbol le pegó 8-6 a Estados Unidos, una de las grandes favoritas al título del Clásico Mundial y las posiciones rumbo a Cuartos de Final en el Grupo B, quedarán definidas hasta ver lo que haga México contra Italia, dependiendo de la cantidad de carreras que caigan este miércoles.

La “azzurra” dirigida por el ítalovenezolano, Francisco Cervelli ha sido una de las gratas revelaciones del campeonato, al tener paso invicto a falta de un partido y le propinaron a EU su primer derrota en esta edición, que cierran con tres victorias y un empate en la fase de grupos.

Kyle Teel empezó la fiesta italiana con cuadrangular solitario en la segunda entrada y Sam Antonacci lo acompañó con un tablazo de dos carreras. Jac Caglianone no se quiso quedar fuera y pegó uno propio de par de rayitas un par de rollos después y en el sexto inning, con errores y bateo oportuno pusieron las ocho en la pizarra.

La novena de Estados Unidos colapsaba poco a poco y esas últimas carreras fueron el despertador de los maderos norteamericanos, que también a punta de homeruns recortaron distancias, primero de Gunnar Henderson en la misma entrada, después Pete Crow-Armstrong en la séptima para poner el momentáneo 8-4.

En el octavo capítulo llegó una más en el bat de Roman Anthony y los aficionados en Daikin Park, que veían cada vez más posible la remontada, volvían a meterse en el encuentro subiendo los decibeles.

En las últimas tres oportunidades para empatar, PCA repitió con un cuadrangular panorámico en solitario que puso a soñar aún más a los seguidores en Houston, pero todo acabó con Aaron Judge, quien se ponchó con Bobby Witt Jr. en primera y un batazo de vuelta entera del “Juez” hubiera cambiado la historia.

El veterano ligamayorista, Michael Lorenzen fue una pieza clave para contener a la ofensiva estadounidense, al lanzar 4.2 entradas de solo dos imparables sin carrera recibida, un pasaporte y par de chocolates.

Ahora todas las posibilidades para saber quién avanza en el Grupo B, recaen en lo que suceda este miércoles e Italia, con una victoria más estaría entre los mejores ocho y le haría un favor a Estados Unidos, ya que con tres victorias accederían con el segundo boleto, por lo que los del país de la bota manejan su propio destino y ante México, mientras menos carreras reciban será mejor para su causa, incluso con la derrota.

Lo que necesita México ante Italia

La cantidad de carreras entre Italia y Estados Unidos dejó las cosas todavía a la suerte. La victoria, más allá de lo que pasara entre estos dos equipos, ya era indispensable para México tras caer con los anfitriones.

Asumiendo de entrada ese escenario favorable este miércoles, para que los de Benjamín Gil clasifiquen, aún será necesario sacar el ábaco cada vez que alguien timbre una carrera, ya que el criterio de desempate que puede aplicar dicta que será “según el cociente más bajo de menos carreras permitidas dividido por el número de outs defensivos registrados” entre los tres empatados, de acuerdo con el CMB.

Estados Unidos ha permitido once carreras, tres de México y las ocho de Italia, defendiendo los 54 outs en ambos juegos (.203 en esa división); Italia seis de EU en nueve episodios al momento (.222); México acumula cinco rayitas en contra en ocho entradas defendidas (.208) y le faltan nueve innings por defender al jugar como locales ante Italia, lo que serán 51 outs totales defendidos, pero cada carrera recibida serán litros de agua con los que podrían ahogarse, incluso antes de que termine el juego.

MF