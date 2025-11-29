Luego de dejar escapar una valiosa oportunidad como local con un empate sin anotaciones, el Club Deportivo Guadalajara quedó con la presión encima y ahora enfrenta un escenario de máxima exigencia, ya que deberá ganar o despedirse del Apertura 2025.

El conjunto rojiblanco visitará este domingo 30 de noviembre, a las 19:00 horas, a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final, con la obligación clara de imponer condiciones si desea mantener viva su ilusión de campeonato.

El futbol suele ser caprichoso. Chivas llegó a la Liguilla con una inercia inmejorable tras firmar siete victorias en sus últimos ocho partidos de la fase regular, una racha que lo colocó como uno de los equipos más en forma. Bajo la conducción de Gabriel Milito, el Guadalajara encontró equilibrio defensivo, contundencia al frente y una identidad de juego clara.

Sin embargo, en el primer capítulo de esta serie todo quedó en pausa. El empate 0-0 en el Estadio AKRON dejó sensaciones encontradas. Por un lado, Chivas mantuvo su arco imbatido; por el otro, falló en capitalizar su localía, un factor que suele pesar en instancias definitivas.

La visita a CU no será sencilla. Cruz Azul se ha consolidado como uno de los mejores locales del torneo, con un paso imponente durante la fase regular al registrar una derrota, seis victorias y dos empates, números que reflejan la fortaleza de un equipo que se hace fuerte, pese a no estar en su propia casa.

En los antecedentes de Liguilla, el Guadalajara tiene ligera ventaja sobre la Máquina, al haber ganado dos de las tres series que ambos han disputado en Fase Final. No obstante, ese dato histórico contrasta con la tendencia reciente, en la que Cruz Azul ha marcado el paso.

En los últimos ocho enfrentamientos directos de Liga MX, el balance favorece a los capitalinos con cinco triunfos, mientras que Chivas apenas suma dos triunfos y una igualada. Es decir, el pasado lejano pinta de rojiblanco, pero el presente se tiñe de celeste.

A la presión deportiva se suma la preocupación por el estado físico de dos jóvenes que han sido importantes en el esquema rojiblanco. Tanto Armando “Hormiga” González como Bryan “Cotorro” González realizaron el viaje a la Ciudad de México, pero su presencia como titulares está en duda, ya que ambos futbolistas salieron con molestias musculares en el partido de Ida.

Este partido representa mucho más que el pase a Semifinales. Para Chivas es una prueba directa de carácter, competitividad y madurez futbolística. El equipo mostró durante semanas un nivel alto, pero ahora está obligado a trasladar esas buenas sensaciones a un escenario adverso, con la presión del marcador global y ante un rival que sabe manejar partidos cerrados.

