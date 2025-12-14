Este domingo, Toluca y Tigres de la UANL se disputarán el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y la afición espera con ansias presenciar el desenlace del certamen semestral. Por desgracia, todo parece indicar que las y los fanáticos de los Diablos Rojos sufrirán la ausencia de Alexis Vega en la Vuelta, tal como ocurrió en el juego de Ida.

Francisco Palencia, destacado jugador de futbol en México en Chivas y Cruz Azul , declaró en el programa Punto Final que Toluca “ puede prescindir ” de Alexis Vega, el delantero de los Diablos Rojos que no ha jugado en más de un mes tras lesionarse en la Fase Regular del torneo semestral de la Liga MX.

“ Toluca juega bien, y hasta sin Alexis, pueden prescindir de él, porque no está al cien por cien ”, afirmó el “Gatillero”.

Palencia, además, declaró que dejar entrar a Vega después de tanto tiempo fuera de la cancha (no ha entrado a ningún minuto de lo que va de la Liguilla) sería perjudicial tanto para él mismo como para su equipo.

“ No sabemos en qué condiciones pueda regresar a jugar la Final; yo no creo que esté para iniciar, sí estará, a lo mejor, para un caso de emergencia, o a lo mejor si Toluca ya tiene la partida ganada, pues sale un rato .”

Otra perspectiva del posible ingreso de Alexis Vega

El periodista deportivo David Medrano aseveró que la tardanza en el retorno de Vega a la cancha se debe a un posible mal manejo de su lesión.

Medrano detalló que el delantero de Toluca ya tiene más de un mes fuera de las actividades del Apertura 2025, tiempo que no se ha presentado ni en la banca, por lo que se presume que Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos , no arriesgará la salud de Vega.

Añadió que el equipo confía en tenerlo disponible, aunque sea por un corto periodo, para el encuentro de Vuelta: " van a rezarle a todos los santos para que el domingo si lo necesitan lo puedan tener, aunque sea para un ratito... "

Hasta el momento, se desconoce si Alexis Vega estará presente en el juego de hoy en el Estadio Nemesio Díez para celebrar el último enfrentamiento del Apertura 2025.

Te recomendamos: Celebran la fundación de Zapopan con color y deporte

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF