Oficial: La Liga MX anunció este lunes 18 de mayo que quedaron definidos los días y horarios en que se jugarán los partidos de Ida y Vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Pumas vs Cruz Azul.

Esta será la tercera ocasión en que se disputará un título entre Universitarios y Celestes.

Confirman dónde se jugará el partido de Ida de la Final de la Liga MX

En su comunicado, la Liga MX dio a conocer que, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Competencia, el equipo de Cruz Azul solicitó cambio de sede, toda vez que su estadio registrado ante la liga, el Estadio Banorte, no se encuentra disponible por causa de fuerza mayor. Después de entregar toda la documentación requerida, se autorizó al equipo celeste el cambio al Estadio Ciudad de los Deportes, donde se jugará la Final de Ida.

La Vuelta, con Pumas como local, se disputará en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Horarios de la Final de la Liga MX-Clausura 2026

La Liga MX dio a conocer los horarios oficiales para la Gran Final del Torneo Clausura 2026, serie en que Cruz Azul y Pumas buscarán quedarse con el título del futbol mexicano.

El partido de Ida se disputará el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul fungirá como local para abrir la serie definitiva.

Por su parte, el encuentro de Vuelta se jugará el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. En ese escenario, Pumas recibirá a La Máquina para definir al campeón del Clausura 2026.

Final Ida

Cruz Azul vs Pumas

Jueves 21 de mayo, 20:00 horas, Estadio Ciudad de los Deportes

Final Vuelta

Pumas vs Cruz Azul

Domingo 24 de mayo, 19:00 horas, Estadio Olímpico Universitario

X / @LigaBBVAMX

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