Fallece Rafael del Castillo, expresidente de la FMF

El futbol mexicano está de luto tras el fallecimiento de Rafael del Castillo, quien presidió la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988, etapa marcada por momentos de gloria internacional y uno de los capítulos más oscuros en la historia del balompié nacional.

La noticia de su muerte fue confirmada este martes por Mikel Arriola , actual presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, quien lamentó lo acontecido y mostró sus condolencias hacia sus seres queridos.

"Lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades", expresó Arriola a través de sus redes sociales.

Durante su gestión, Del Castillo fue una figura clave para que México organizara la Copa Mundial de la FIFA 1986, torneo que el país asumió luego de que Colombia no pudiera organizarlo y que terminó convirtiéndose en una de las ediciones más memorables en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, su administración también quedó marcada por el escándalo de ‘los cachirules’ , ocurrido en 1988, cuando se descubrió que la selección mexicana Sub-20 había alineado jugadores con edades mayores a las permitidas en el Premundial.

El castigo impuesto por la FIFA fue severo: México fue suspendido de todas las competencias internacionales por dos años, lo que impidió su participación en el Mundial de Italia 1990. Este episodio dejó una profunda herida en la credibilidad del futbol nacional.

La muerte de Rafael del Castillo ocurre apenas unas semanas después de haber sido homenajeado por la propia FMF, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al desarrollo del futbol en el país.

Su legado, complejo y contrastante, forma parte de una etapa decisiva en la historia del deporte mexicano , recordada tanto por el brillo del Mundial del 86 como por las lecciones que dejó el caso de los cachirules.

