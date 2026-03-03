André Jardine confiesa su intención de dirigir en esta liga de Europa

En un momento marcado por la presión deportiva y la exigencia constante en Coapa, el estratega brasileño André Jardine abrió la puerta a un posible cambio en su futuro profesional. El actual técnico de las Club América reconoció públicamente su intención de, en algún momento, dar el siguiente paso en su carrera fuera del futbol mexicano.

En entrevista con la cadena ESPN, el entrenador habló sobre su admiración por el balompié ibérico y no ocultó su deseo de dirigir en el máximo circuito español.

"Yo siempre fui un amante del futbol español, me encanta La Liga y la acompaño con mucho cariño y con mucha atención y tengo ganas de salir de México y por qué no dar mi siguiente paso para satisfacer este objetivo que tengo, y estas ganas de conocer La Liga estando dentro de un club es algo que me motiva, un sueño que tengo y voy a trabajar mucho para hacerlo realidad, pero sin prisa, porque estoy muy feliz en América", expresó el entrenador.

Las palabras del timonel llegan en medio de un presente complejo para el conjunto azulcrema, que atraviesa momentos de análisis y autocrítica tras haber vivido una etapa histórica bajo su conducción.

Jardine ya dejó huella en el futbol mexicano: primero al frente del Atlético de San Luis, y posteriormente al conseguir el tricampeonato con América, una hazaña inédita en torneos cortos.

El técnico brasileño reiteró que, pese a su anhelo europeo, mantiene su compromiso con el club capitalino.

"La liga en México me gusta, pero la vida está hecha de sueños y yo ya realicé algunos y dirigir en España es uno que tengo espero pueda convertirlo en realidad en un futuro", señaló André.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas entre la afición americanista, que comenzó a especular sobre un eventual adiós del entrenador que llevó al equipo a conquistar tres títulos consecutivos y consolidarse como protagonista absoluto del futbol nacional. Mientras tanto, Jardine insiste en que no tiene prisa, aunque el sueño de dirigir en España ya está sobre la mesa.

MF