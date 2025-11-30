El Apertura 2025 ha comenzado a tomar forma en su recta final y, a falta de un solo resultado, las Semifinales del fútbol mexicano están prácticamente definidas. Tres equipos ya tienen su boleto asegurado: Toluca, Tigres y Rayados. Solo queda un lugar disponible, reservado para el ganador del duelo entre Chivas y Cruz Azul que se disputará hoy a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

La jornada sabatina fue vibrante y decisiva. El golpe más sonoro lo dio Rayados de Monterrey, que silenció al Estadio de Ciudad de los Deportes y eliminó al América con global de 3-2. En un partido dramático, cuando los azulcremas ya acariciaban el pase a Semifinales, apareció Germán Berterame para firmar el gol agónico que dio la vuelta al destino. El tanto en tiempo de reposición no solo apagó la celebración americanista, sino que devolvió a Rayados a una instancia que parecía lejana después del irregular cierre de torneo.

Más tarde, Toluca confirmó su papel de favorito. Los Diablos Rojos hicieron válida la ventaja obtenida en el partido de ida y, con un empate 0-0 frente a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez, sellaron el global 2-1. Los dirigidos por Antonio Mohamed mostraron orden defensivo y control del partido, evitando cualquier sobresalto ante un rival que buscó, sin éxito, alterar el rumbo de la eliminatoria.

En Monterrey, los Tigres no tuvieron piedad. Con una exhibición contundente en el Estadio Universitario, golearon 5-0 a Xolos de Tijuana, completando un global de 5-3 que les aseguró su presencia en la siguiente fase. El equipo felino, sólido y ofensivo, dejó claro que quiere regresar a una final y que tiene argumentos para competirle a cualquiera.

Con Toluca como primero general, Tigres como segundo y Rayados como quinto ya instalados en la antesala del título, las cuentas están claras: todo depende de lo que suceda en el duelo entre Chivas y Cruz Azul. Así, si la Máquina del Cruz Azul obtiene la victoria, las Semifinales quedarían definidas como: Toluca vs. Monterrey y Tigres vs. Cruz Azul. Pero si Guadalajara se impone, las series tomarían un tinte clásico: Toluca se enfrentaría a Chivas y se viviría un Clásico Regiomontano entre Tigres y Monterrey.

El último boleto se entregará esta tarde, y con él, la forma definitiva de unas Semifinales que prometen emociones intensas.

