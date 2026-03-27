La tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón ha dejado un mensaje claro: los Mercedes siguen con fuerza en la temporada de la Fórmula 1. En un cierre de práctica frenético en el emblemático circuito de Suzuka, el equipo alemán reafirmó su dominio al ocupar las dos primeras posiciones de la tabla de tiempos, superando por un margen considerable al resto de la parrilla.

Dominio absoluto de las Flechas de Plata

El joven maravilla, Andrea Kimi Antonelli, detuvo el cronómetro de forma espectacular para colocarse en la cima, seguido de cerca por su compañero George Russell.

Ambos pilotos demostraron que el W17 se adapta a la perfección a las rápidas y técnicas enlazadas de Suzuka. Con neumáticos blandos y una configuración aerodinámica agresiva, Mercedes se postula como el gran favorito para llevarse la pole position.

Por su parte, la Scuderia Ferrari se mantuvo en la pelea, aunque un paso por detrás del ritmo demoledor de los alemanes. Charles Leclerc logró rescatar la tercera posición, quedándose a poco más de ocho décimas del tiempo de referencia. Lewis Hamilton, en su primer año vestido de rojo en tierras niponas, finalizó en el quinto puesto, centrándose principalmente en tandas largas y el cuidado de los neumáticos, un factor que será crucial para la carrera del domingo.

La otra cara de la moneda la vivió el piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez. En esta nueva era de la Fórmula 1 con 22 autos en pista tras la llegada de Cadillac, el mexicano no logró encontrar el balance ideal en su monoplaza. Pérez finalizó en la posición 20, a más de tres segundos de la punta, viéndose superado incluso por su compañero Valtteri Bottas. Los problemas de tracción en la salida de la horquilla y la falta de velocidad punta sugieren que el equipo estadounidense tendrá una jornada cuesta arriba.

La actividad en pista no da tregua, y la tensión aumentará en unas horas, ya que la sesión de clasificación se llevará a cabo hoy mismo a las 12 de la noche (tiempo del Centro de México). Será la oportunidad definitiva para que Pérez y Cadillac ajusten las tuercas o para que Mercedes confirme su hegemonía en el "País del Sol Naciente".

MF