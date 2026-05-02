Sábado, 02 de Mayo 2026

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Kimi Antonelli impone su ley en Miami; pole del italiano y pesadilla para 'Checo' Pérez

La joven sensación de Mercedes, se adjudicó su tercera pole position de la temporada 2026, consolidando un dominio que parece no tener techo

Por: Javier Robles

Con Antonelli defendiendo la punta ante un hambriento Verstappen, el Gran Premio de Miami promete ser el capítulo más emocionante de lo que va del 2026. AFP/ C. TRIBALLEAU.

Con Antonelli defendiendo la punta ante un hambriento Verstappen, el Gran Premio de Miami promete ser el capítulo más emocionante de lo que va del 2026. AFP/ C. TRIBALLEAU.

El Autódromo Internacional de Miami vibró este sábado con una sesión de clasificación que confirmó el cambio de guardia en la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli, la joven sensación de Mercedes, se adjudicó su tercera pole position de la temporada 2026, consolidando un dominio que parece no tener techo. Con un tiempo de 1:27.798, el italiano superó los desafíos técnicos que su equipo enfrentó durante las sesiones libres para reclamar el puesto de honor en la parrilla del domingo.

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Sin embargo, el camino de Antonelli no fue sencillo. La Q3 se convirtió en un auténtico hervidero de nervios cuando Max Verstappen dio señales de su antiguo poderío. El piloto neerlandés de Red Bull, que ha lidiado con un monoplaza difícil de configurar este año, firmó una de sus mejores actuaciones recientes al quedar a menos de dos décimas del tiempo de Antonelli. Con el segundo mejor registro, Verstappen largará desde la primera fila, inyectando una dosis de incertidumbre que mantuvo al público al filo de sus asientos hasta el último segundo de la clasificación.

Detrás de los punteros, la batalla por la hegemonía europea continuó. Charles Leclerc partirá desde la tercera posición, demostrando que su Ferrari sigue siendo la principal amenaza para las "Flechas de Plata". Por el contrario, el equipo McLaren, que venía con el impulso de haber logrado el 1-2 en la carrera sprint, tuvo una tarde de contrastes: Lando Norris se tuvo que conformar con el cuarto cajón, mientras que su compañero Oscar Piastri largará séptimo, quedando atrapado en medio de la sólida ofensiva de Mercedes y Ferrari.

En la otra cara de la moneda, la jornada fue amarga para la afición mexicana. Sergio "Checo" Pérez, a bordo del Cadillac, no logró encontrar el ritmo necesario para salir del fondo de la tabla. El tapatío partirá desde el puesto 21, apenas por delante de Gabriel Bortoleto. A pesar de los esfuerzos de su equipo por mejorar el rendimiento del coche, "Checo" se enfrenta a una de las carreras más complicadas de su campaña, donde la gestión de neumáticos y una estrategia agresiva serán fundamentales para intentar una remontada heroica en un trazado que no perdona errores. 

La parrilla está lista, y con Antonelli defendiendo la punta ante un hambriento Verstappen, el Gran Premio de Miami promete ser el capítulo más emocionante de lo que va del 2026. Las acciones arrancarán en punto de las 14:00 horas, en donde hay pronóstico de lluvia sobre Florida, algo que podría afectar el rendimiento de prácticamente todos los pilotos.

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Parrilla del GP de Miami

  1. Kimi Antonelli / Mercedes
  2. Max Verstappen / Red Bull
  3. Charles Leclerc / Ferrari
  4. Lando Norris / McLaren
  5. George Russell / Mercedes
  6. Lewis Hamilton / Ferrari
  7. Oscar Piastri / McLaren
  8. Franco Colapinto / Alpine
  9. Isack Hadjar / Red Bull
  10. Pierre Gasly / Alpine
  11. Nico Hulkenberg / Audi
  12. Liam Lawson / RB
  13. Oliver Bearman / Haas
  14. Carlos Sainz / Williams
  15. Esteban Ocon / Haas
  16. Alex Albon / Williams
  17. Arvin Lindblad / RB
  18. Fernando Alonso / Aston Martin
  19. Lance Stroll / Aston Martin
  20. Valtteri Bottas / Cadillac
  21. Sergio Pérez / Cadillac
  22. Gabriel Bortoleto / Audi

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