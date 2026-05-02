Paulo Strehlke consigue una medalla histórica para México

El mexicano, Paulo Strehlke puso su nombre en la historia del deporte mexicano al conseguir la presea de plata en el Campeonato Mundial de Natación en Aguas Abiertas, en la prueba de 3 kilómetros knockout sprint, con un tiempo de 6:01.70 minutos en, Golfo Aranci ubicado en la isla de Cerdeña, en Italia.

Este es un acontecimiento sin precedentes para el país, que nunca había conseguido subir al podio en la prueba en una Copa del Mundo de la especialidad. Strehlke Delgado puso el nombre de México en alto al competir con atletas de talla mundial y obtener un gran resultado .

El primer lugar fue para el húngaro, David Belén, quien paró el cronómetro en 6:00.40 minutos, mientras que el último lugar del podio, con tiempo de 6:02.80, fue para Gregorio Paltrinieri, del país de la bota.

El nacido en Cuernavaca sigue cosechando resultados importantes en su carrera . Ya presume 3 medallas de los Juegos Centroamericanos en San Salvador 2023, vivió su debut olímpico en París 2024 donde fue 12° en 10 kilómetros, fue campeón de la misma prueba de 10km en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción y ya tiene su boleto para los Panamericanos de Lima 2027.

¡HISTÓRICO! ������ El olímpico Paulo Strehlke se cuelga la plata en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Golfo Aranci, Italia. ����



Con un tiempo de 6:01.70 en la prueba de sprint (3km), se convierte en el PRIMER mexicano en lograr un podio en esta instancia. ��♂️��



¡Enorme, Paulo! pic.twitter.com/SGFeiHFG8k— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) May 2, 2026

SV