Cruz Azul y la coincidencia que lo ubica como próximo campeón de la Liga MX

Pumas y Cruz Azul llegan a la final del torneo Clausura 2026 con pocas diferencias en cuanto a su desempeño futbolístico, pues la UNAM apenas superó a La Máquina por tres puntos en la campaña regular. Aunque eso le da la ventaja innegable de cerrar la serie en Ciudad Universitaria, los Cementeros tienen un as bajo la manga o, mejor dicho, una cábala que puede jugar a su favor.

El camino a la final fue difícil para los Pumas, que no pudieron ganar ninguno de sus partidos de cuartos de final contra el América —avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla— y, en semifinales, empataron la ida ante Pachuca antes de imponerse 1-0 en la vuelta.

Cruz Azul, por su parte, fue el verdugo de los equipos tapatíos. Primero eliminó al Atlas, al que venció en dos ocasiones, y después dejó fuera a Chivas en semifinales tras imponerse 3-2 en el marcador global. Es precisamente en la serie ante los Rojinegros donde los supersticiosos celestes han encontrado una señal que los ilusiona con levantar la copa el próximo domingo.

Cruz Azul y Atlas se han enfrentado en siete ocasiones en la liguilla del futbol mexicano, con saldo favorable para los Rojinegros, que suman cuatro victorias por tres de La Máquina. Sin embargo, en dos de esas tres ocasiones los Celestes terminaron coronándose campeones.

Esto ocurrió en la temporada 1972-73, cuando Cruz Azul venció al Atlas en semifinales antes de derrotar al León en la final. Aquella fue la tercera estrella del club.

En el torneo Invierno 1997, el cruce ocurrió en cuartos de final. Cruz Azul avanzó y, posteriormente, conquistó el campeonato, el noveno de su historia, nuevamente frente al León.

La otra cara de la moneda: la racha perdedora de Cruz Azul en Ciudad de los Deportes

Para los pesimistas —o aficionados de Pumas— existe otra estadística que vale la pena considerar.

Cruz Azul ha disputado siete finales en el estadio Ciudad de los Deportes y sólo ganó una.

La primera la conquistó en el torneo Invierno 1997, pero las seis restantes —Invierno 1999, Verano 2008, Apertura 2008, Apertura 2009, Clausura 2013 y Clausura 2024— alimentaron la leyenda del llamado “subcampeonísimo”.

Equipo de Cruz Azul campeón en 1997. EL INFORMADOR/Archivo

Pumas vs. Cruz Azul: antecedentes en finales

Pumas y Cruz Azul se han enfrentado dos veces en una final del futbol mexicano.

En la temporada 1978-79, Cruz Azul se impuso tras empatar 0-0 en la ida y ganar 2-0 en la vuelta.

En la temporada 1980-81, Pumas se tomó la revancha. Tras perder 1-0 en el partido de ida, goleó 4-1 a los Cementeros en la vuelta.

La final de este torneo inclinará la balanza hacia uno de los dos equipos.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la final entre Pumas y Cruz Azul?

Final de ida

Cruz Azul vs. Pumas

Día: jueves 21 de mayo

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)

Final de vuelta

Pumas vs. Cruz Azul

Día: domingo 24 de mayo

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y LayvTime (YouTube)