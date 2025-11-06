Atlas busca romper su mala racha en la frontera ante los Xolos de Tijuana

A lo largo de los últimos años, la visita a la frontera ha sido uno de los retos más complejos para el Atlas. El Estadio Caliente, con su césped sintético y un ambiente siempre intenso, ha representado un desafío constante para los rojinegros, que históricamente han sufrido para sumar cuando enfrentan a los Xolos en Tijuana.

En los enfrentamientos más recientes, Atlas ha tenido contadas alegrías. Aunque logró una de sus victorias más recordadas en marzo de 2025 con un vibrante 3-4, la mayoría de sus partidos en Tijuana han terminado con derrotas o empates que han condicionado sus aspiraciones en los distintos torneos. En duelos clave, como el Play-In de noviembre de 2024, los rojinegros se vieron superados con un contundente 3-0 que evidenció nuevamente las dificultades de jugar en la frontera.

El balance general muestra una clara tendencia: Tijuana suele imponer condiciones en su territorio, aprovechando su velocidad, su estilo agresivo y las particularidades del pasto sintético. Atlas, por su parte, ha batallado para adaptarse, y aunque ha tenido momentos competitivos e incluso empates valiosos, la mayoría de los marcadores han sido adversos.

De cara al próximo compromiso, los Zorros saben que puntuar en la frontera podría ser determinante para sus aspiraciones. Superar este escenario hostil no solo implicaría romper una tendencia negativa, sino también dar un golpe de autoridad en un momento clave del torneo.

Partidos entre Xolos y Atlas en Tijuana

Clausura 2025 Tijuana 3-4 Atlas

Apertura 2024 Tijuana 3-0 Atlas

Apertura 2023 Tijuana 2-0 Atlas

Clausura 2023 Tijuana 1-1 Atlas

Clausura 2022 Tijuana 2-0 Atlas

Apertura 2020 Tijuana 3-1 Atlas

Apertura 2019 Tijuana 2-2 Atlas

Clausura 2019 Tijuana 3-1 Atlas

Clausura 2018 Tijuana 2-2 Atlas

Apertura 2016 Tijuana 1-0 Atlas

Clausura 2016 Tijuana 4-0 Atlas*

Apertura 2015 Tijuana 2-0 Atlas

Clausura 2015 Tijuana 1-2 Atlas

Apertura 2013 Tijuana 3-3 Atlas

Apertura 2012 Tijuana 1-1 Atlas

Clausura 2012 Tijuana 2-0 Atlas

*Torneo de Copa MX

MF