El piloto británico, George Russell, hizo una vuelta perfecta en el final de la Q3 y consiguió la pole del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1, parando el cronómetro en 1:14:679; es la tercera para él en el año, junto a Australia y Canadá, y la séptima para Mercedes, que ha puesto a alguno de sus dos hombres en la posición de honor en todas las carreras de la temporada.

El líder del Campeonato de Pilotos, Kimi Antonelli, largará desde la tercera posición este domingo en Montmeló, luego de que Lewis Hamilton hiciera un cierre de vuelta espectacular, con récord en el segundo sector y su mejor tiempo en el tercero para terminar a solo 0.064 milésimas de su excompañero en las Flechas Plateadas y poner a Ferrari en la primera fila.

Tanto los McLaren como los Red Bull escoltarán a los primeros lugares en el arranque de la competencia, luego de tener dificultades que les impidieron encontrar el mejor ritmo en sus últimos intentos. Lando Norris y Oscar Piastri no pudieron mejorar sus primeros sectores, mientras Verstappen, que parecía poder entrar a las primeras filas, perdió tiempo en el último tramo.

La Q3 estuvo marcada por una breve interrupción gracias a un choque de Charles Leclerc en la salida de la curva 4 que derivó en una bandera roja, pero también en un golpe duro a la confianza del de Ferrari, que viene de otro accidente en su casa, en Mónaco, y al no haber registrado una vuelta rápida en la tanda, quedó en el décimo lugar, apagando casi cualquier oportunidad de conseguir la victoria o el podio.

En cuanto al mexicano, Sergio Pérez, mantuvo el mismo tenor que el resto del fin de semana, en la que él solo tuvo dos sesiones de prácticas libres, luego de que Colton Herta tuviera la oportunidad de conducir su monoplaza durante la primera tanda del viernes. Checo solo consiguió mejorar los tiempos de los Aston Martin y su compañero de equipo, Valtteri Bottas, por lo que este domingo arranca en la posición 19.

Todo está servido para el número estelar en España este domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde cada piloto debe llevar la precisión exacta para superar a sus rivales en los momentos justos, al ser un circuito donde rebasar es una misión complicada. La degradación de neumáticos, el manejo de la energía y la estrategia jugarán un papel relevante para que los mejores suban al podio.

Parrilla de salida del Gran Premio de Barcelona-Cataluña

George Russell / Mercedes Lewis Hamilton / Ferrari Kimi Antonelli / Mercedes Lando Norris / McLaren Max Verstappen / Red Bull Isaac Hadjar / Red Bull Oscar Piastri / McLaren Liam Lawson / Racing Bulls Nico Hulkenberg / Audi Charles Leclerc / Ferrari Arvid Lindblad / Racing Bulls Gabriel Bortoleto / Audi Franco Colapinto / Alpine Pierre Gasly / Alpine Oliver Bearman / Haas Carlos Sainz / Williams Esteban Ocon / Haas Alex Albon / Williams Sergio Pérez / Cadillac Valtteri Bottas / Cadillac Lance Stroll / Aston Martin Fernando Alonso / Aston Martin

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