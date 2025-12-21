Durante la temporada 2025 de la Fórmula 1 circuló con fuerza la versión de que Max Verstappen podría dejar Red Bull, aunque finalmente ese escenario no se concretó. El piloto neerlandés mantiene un contrato vigente con la escudería austriaca hasta 2028 y, pese a los rumores, el equipo ha trabajado para evitar una eventual despedida del tetracampeón mundial.

En medio de ese clima de especulación, Verstappen evitó pronunciarse sobre su futuro durante un tiempo, hasta que finalmente confirmó su continuidad con la estructura de Milton Keynes. En ese contexto, Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, aseguró en una entrevista con De Telegraaf que no le inquieta la existencia de alguna cláusula contractual que pudiera facilitar la salida del piloto.

Mintzlaff explicó que no teme a posibles cláusulas de rendimiento, subrayando que tanto Max como el equipo comparten el mismo objetivo: ganar y contar con el mejor monoplaza posible. Según el directivo, mientras el piloto perciba que Red Bull trabaja al máximo para lograrlo y continúa invirtiendo fuertemente, incluido el desarrollo de su propio motor, la lealtad se mantendrá intacta.

El CEO del grupo se mostró firme y optimista al referirse al futuro de Verstappen, dando a entender que su trayectoria en la Fórmula 1 probablemente concluirá dentro de la escudería. Destacó además que, al tratarse de una marca de bebidas energéticas, el proyecto tiene un carácter especial, basado en un fuerte vínculo de aprecio y compromiso mutuo, y afirmó no tener dudas de que Verstappen cerrará su carrera con Red Bull.

Por último, tras no lograr su quinto título mundial consecutivo, el piloto conocido como “Mad Max” decidió modificar su número y competirá con el 3 a partir de la temporada 2026.

