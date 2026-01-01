Chivas podría desprenderse de Alan Mozo con un intercambio

El Club Deportivo Guadalajara estaría analizando seriamente un intercambio de jugadores con los Tigres UANL con el objetivo de liberar al lateral derecho Alan Mozo, quien no entra en los planes del técnico Gabriel Milito para el torneo Clausura 2026.

La decisión del Rebaño Sagrado va más allá de lo deportivo. Mozo percibe uno de los salarios más altos del plantel, lo que dificulta una venta o transferencia directa con otros clubes de la Liga MX. Por ello, la directiva rojiblanca ve con buenos ojos una operación que permita destrabar su salida y aliviar la masa salarial.

La oferta que estaría evaluando Chivas consiste en recibir al lateral Osvaldo Rodríguez, actualmente en Tigres, a cambio de ceder a Mozo. Rodríguez, quien llegó a los Tigres procedente de León, no ha tenido protagonismo con el conjunto felino y únicamente sumó minutos marginales en el Apertura 2025, lo que lo convierte en un perfil interesante para reforzar al Guadalajara por el costado izquierdo.

Aunque el intercambio no ha sido cerrado y las conversaciones aún no están en una etapa final, la operación podría tomar fuerza en los próximos días conforme avance el mercado de fichajes y ambos clubes busquen soluciones prácticas para sus respectivas plantillas de cara al próximo torneo.

