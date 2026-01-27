El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó ayer lunes 26 de enero a una propuesta de boicot de aficionados a los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos debido a la conducta del presidente Donald Trump y su administración tanto en el país como en el extranjero.

Blatter fue la última figura del futbol internacional en cuestionar la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión. Hizo un llamado al boicot en una publicación en X que respaldó los comentarios de Mark Pieth en una entrevista la semana pasada con el periódico suizo Der Bund.

Pieth, un abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, presidió la supervisión del Comité de Gobernanza Independiente sobre la reforma de la FIFA hace una década. Blatter fue presidente del organismo rector del futbol mundial desde 1998 hasta 2015. Renunció en medio de una investigación por corrupción.

"Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor en la televisión. Y al llegar, los aficionados deben esperar que si no complacen a los oficiales, serán enviados directamente en el próximo vuelo a casa. Si tienen suerte", señaló Pieth en su entrevista con Der Bund.

En su publicación en X, Blatter citó a Pieth y añadió: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo."

X / @SeppBlatter

Estados Unidos es coanfitrión del Mundial 2026 con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Las preocupaciones de la comunidad internacional del futbol sobre Estados Unidos se derivan de la postura expansionista de Trump sobre Groenlandia, las prohibiciones de viaje y las tácticas agresivas en el trato con migrantes y manifestantes contra la aplicación de la ley de inmigración en ciudades estadounidenses, particularmente en Minneapolis.

Oke Göttlich, uno de los vicepresidentes de la federación de futbol alemana, dijo al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista el pasado viernes que había llegado el momento de considerar seriamente boicotear el Mundial 2026.

En diciembre pasado, los planes de viaje para los aficionados de dos de los principales países futboleros de África se vieron trastornados cuando el gobierno de Trump anunció una prohibición que efectivamente impediría a las personas de Senegal y Costa de Marfil seguir a sus equipos a menos que ya tuvieran visas. Trump citó "deficiencias en el control y la evaluación" como la principal razón para las suspensiones.

Los aficionados de Irán y Haití, otros dos países que se han clasificado para la Copa del Mundo, también tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos; fueron incluidos en la primera versión de la prohibición de viaje anunciada por la administración Trump.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Quién ganará el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks? La predicción de la IA

OF