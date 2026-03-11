Esto necesita México para avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol

En la planeación de México para el Clásico Mundial de Beisbol, una derrota contra Estados Unidos estaba presupuestada, y se daba por hecho que el juego contra Italia, el último partido de la fase de grupos, sería decisivo para las aspiraciones de pasar a cuartos de final.

La sorpresa vino cuando Italia venció a los estadounidenses y abrió la posibilidad de un triple empate de juegos ganados y perdidos que, de suceder, deberá ser dirimido con el complejo uso del TBQ (Team Quality Balance).

Todo puede suceder: México tiene en sus manos la posibilidad de avanzar como primero de grupo, pero también el riesgo de quedar eliminado. Italia podría terminar invicta, y Estados Unidos, plagado de estrellas, retirarse en la fase de grupos.

Al momento, Italia lidera el Grupo B con 3 victorias y 0 derrotas. Le sigue Estados Unidos, con marca final de 3-1, y México, que con 2-1 está obligado a ganar frente a los italianos.

Gran Bretaña (1-3) y Brasil (0-4) están eliminados, por lo que los resultados obtenidos frente a ellos no contarían para el desempate.

Estados Unidos, uno de los favoritos para ganar el torneo, podría quedarse en fase de grupos. EFE/C. Ramírez

¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol?

México necesita vencer a Italia. Una derrota, sin importar el marcador, lo dejaría fuera.

El TBQ para el Clásico Mundial de Beisbol se calcula con la fórmula: TBQ = Carreras permitidas / Outs defensivos realizados.

Donde sólo se consideran los juegos disputados entre los involucrados en el triple empate, es decir, los marcadores contra Brasil y Gran Bretaña ya son irrelevantes.

Esto hace que el TBQ de México e Italia se conozca con precisión solo al final del juego de hoy, por lo que no se puede declarar un marcador específico que asegure el pase de México a los cuartos de final o en qué lugar. Sin embargo, sí se pueden hacer algunas aproximaciones.

Hasta el momento, Italia tiene un TBQ de 0.2222, Estados Unidos 0.2037 y México 0.2083.

México debe ganar. Si en esta supuesta victoria Italia le hace cinco carreras o más, será primer lugar del grupo y Estados Unidos será segundo.

Si México gana por cuatro carreras o menos, México será primero e Italia segundo.

Si México pierde, quedará eliminado, con Italia como primer lugar y Estados Unidos segundo.

Si el juego se va a entradas extra serán necesarios nuevos cálculos.

El riesgo es que Italia también se juega la vida en este partido y especular deja a ambos equipos en la cuerda floja. Prácticamente, jugarán por todo o nada: o avanzan como primer lugar o se regresan a casa.

Los dos clasificados se cruzarán con los dos primeros del Grupo A, donde Puerto Rico, Cuba y Canadá están involucrados un drama similar.

¿Dónde ver México vs. Italia en el Clásico Mundial de Beisbol?