A pesar de la victoria por 1-0 del Club América sobre el Philadelphia Union en la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el ánimo en el nido es de preocupación absoluta. Al finalizar el encuentro, el estratega brasileño André Jardine ofreció las primeras impresiones sobre el estado físico de Luis Ángel Malagón, confirmando los peores temores de la afición.

"Una lesión un tanto grave"

En declaraciones posteriores al partido, Jardine no ocultó su inquietud por el guardameta. "Nos parece una lesión un tanto grave. Vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles; ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial al mínimo que le saca por un buen tiempo", expresó el técnico, visiblemente afectado por la situación de su jugador titular.

El incidente ocurrió al minuto 35 del primer tiempo, cuando Malagón realizaba un movimiento natural de apoyo para un despeje. Sin que mediara contacto con ningún rival, el portero cayó al césped con gestos de dolor evidente, po lo que tuvo que abandonar el campo entre lágrimas, dejando su lugar a Rodolfo Cota.

El Mundial de 2026 en riesgo

Aunque el Club América emitió un comunicado oficial señalando que el jugador será sometido a estudios detallados en México para determinar el diagnóstico definitivo, los reportes preliminares y las palabras de Jardine apuntan a una ruptura del tendón de Aquiles.

De confirmarse esta gravedad, el tiempo estimado de recuperación oscilaría entre seis y nueve meses. Esto no solo significaría el fin de la temporada para Malagón con las Águilas, sino que anularía cualquier posibilidad de participar en el Mundial 2026, torneo donde se perfilaba como el titular indiscutible de la Selección Mexicana.

Una victoria con sabor a derrota

El resultado deportivo, sellado por un gol de Raphael Veiga al minuto 20, ha pasado a segundo plano.

Mientras el equipo azulcrema regresa a la capital con la ventaja para el partido de vuelta, el foco principal se encuentra en los exámenes médicos del portero mexicano, los cuales definirán el futuro inmediato de Luis Ángel Malagón.

