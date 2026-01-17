El balón no para y este sábado 17 de enero de 2026 nos trae una cartelera de futbol que nadie se debe perder. La expectativa es alta este día, con partidos que prometen emociones, un festín de acción ideal para ver en vivo desde cualquier dispositivo y en televisión.

Para que no te pierdas ni un minuto de la agenda, hemos elaborado una guía completa de dónde ver cada partido. Tendrás a tu disposición canales de televisión abierta, sistemas de cable y diversas plataformas de streaming. Aquí te mostramos el detalle de los horarios y las opciones de transmisión para que organices tu día de futbol.

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Atlas | 17:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV |

Chivas vs Querétaro | 17:07 | Amazon Prime Video |

Tigres vs Toluca | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Cruz Azul vs Puebla | 21:00 | TUDN, ViX Premium |

Xolos vs Atlético San Luis | 21:00 | FOX One |

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tlaxcala vs Cancún FC | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Irapuato vs Leones Negros | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs Toluca | 12:00 | FOX One, Tubi |

América vs Necaxa | 17:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Querétaro vs Monterrey | 19:06 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Real Madrid vs Levante | 07:00 | SKY Sports |

Mallorca vs Athletic Club | 09:15 | SKY Sports |

Osasuna vs Real Oviedo | 11:30 | SKY Sports |

Real Betis vs Villarreal | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester United vs Manchester City | 06:30 | FOX One, Tubi |

Tottenham vs West Ham | 09:00 | FOX One, FOX |

Sunderland vs Crystal Palace | 09:00 | HBO Max |

Liverpool vs Burnley | 09:00 | FOX One, Tubi |

Chelsea vs Brentford | 09:00 | HBO Max |

Leeds United vs Fulham | 09:00 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Nottingham Forest vs Arsenal | 11:30 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Serie A EN VIVO

Udinese vs Inter de Milán | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Napoli vs Sassuolo | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Cagliari vs Juventus | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Auxerre | 10:00 | FOX One |

Toulouse vs Nice | 12:00 | FOX One, FOX |

Angers vs Olympique de Marseille | 14:05 | FOX One, TV5 Monde, FOX |

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs Heidenheim | 08:30 | SKY Sports |

Borussia Dortmund vs St. Pauli | 08:30 | SKY Sports |

Hoffenheim vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |

Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach | 08:30 | SKY Sports |

FC Köln vs Mainz 05 | 08:30 | SKY Sports |

RB Leipzig vs Bayern Munich | 11:30 | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Copa Africana de Naciones EN VIVO

Egipto vs Nigeria | 10:00 | Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF