Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Canadá: Horario, dónde ver y qué artistas participarán

Hoy, 12 de junio, Canadá debuta como anfitrión del Mundial 2026, luego de que ayer México hiciera lo propio con show espectacular y victoria frente a Sudáfrica. El día de hoy tendremos dos escalas más de la fiebre mundialista; primero en Toronto y por la tarde en Estados Unidos. Conoce los horarios, los artistas confirmados y dónde sintonizar desde México este evento antes del partido contra Bosnia y Herzegovina.

Sede y preparativos del evento

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa su recorrido por Norteamérica tras el inicio del torneo en territorio mexicano. Este viernes es el turno de Canadá, que asume su papel de coanfitrión con un evento diseñado para mostrar su identidad.

El Toronto Stadium fue elegido como el escenario principal para esta segunda apertura oficial de la competencia deportiva.

Las puertas del recinto abrirán cuatro horas antes del partido para permitir el ingreso ordenado de los miles de aficionados.

El equipo local se enfrentará a la selección de Bosnia y Herzegovina como parte de la actividad del Grupo B.

Horarios y transmisión en vivo

Antes del silbatazo inicial, los organizadores presentarán un espectáculo musical que busca reflejar la diversidad cultural del país.

El evento comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y a las 13:30 horas en el horario local de Toronto.

Para los espectadores en México, la transmisión estará disponible a través de Canal 5, TUDN y a través de la plataforma de streaming ViX, la cual cuenta con la transmisión completa del campeonato a través de una suscripción adicional.

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir las acciones mediante las cadenas FOX y Telemundo.

Alineación de Canadá para la Ceremonia inaugural: artistas confirmados

El cartel musical de esta tarde incluye una mezcla de talento local e internacional para amenizar la previa del encuentro.

La alineación principal destaca por la participación de figuras reconocidas mundialmente como Alanis Morissette y Michael Bublé, aunque la alineación completa es la siguiente:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vigedream

William Prince

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Todo lo que debes saber

A continuación, los detalles clave de la jornada inaugural:

Hora: 11:30 hrs (Centro de México)

11:30 hrs (Centro de México) Artistas: Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

La FIFA busca que cada ceremonia inaugural tenga una identidad propia vinculada a las tradiciones de la sede en turno.

Las autoridades locales recomiendan a los asistentes utilizar el transporte público y llegar con anticipación para evitar contratiempos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB