Charros de Jalisco disputa doble cartelera ante Caliente de Durango

Los Charros de Jalisco regresan a la actividad este miércoles 1 de julio con una exigente doble cartelera frente a Caliente de Durango, en duelos que se disputarán en el Estadio Francisco Villa y que prometen ser determinantes en la pelea por los primeros puestos de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol.

En la pelea por la cima

La novena jalisciense llega ubicada en la segunda posición del sector norteño, lugar que logró conservar gracias a la serie ganada frente a Saraperos de Saltillo. Con un sólido récord de 33 victorias y 27 derrotas, Charros se mantiene como uno de los equipos más consistentes de la temporada y buscará seguir sumando triunfos para mantenerse en la parte alta del standing.

Uno de los puntos fuertes de Jalisco ha sido su desempeño colectivo. El equipo se encuentra entre las 10 mejores escuadras del circuito en efectividad de carreras permitidas, con un promedio de 4.96, mientras que a la ofensiva destaca el jardinero Kyle Garlick, quien presume un promedio de bateo de .355, el séptimo mejor de toda la competencia.

Sin embargo, la visita no será sencilla. Caliente de Durango atraviesa por un gran momento y ocupa el tercer puesto de la Zona Norte con marca de 31-28. Los duranguenses llegan fortalecidos tras dominar sus series interzonas frente a Leones de Yucatán, Pericos de Puebla y Conspiradores de Querétaro, aunque en su compromiso más reciente cayeron ante Acereros de Monclova.

Horarios y rotación abridora

Con ambos equipos peleando por consolidarse entre los mejores del norte, se espera una serie de alto nivel desde el primer lanzamiento. El primer encuentro de la doble jornada está programado para las 17:05 horas.

Para afrontar esta importante visita, Charros contará con una rotación abridora integrada por Zach Plesac, Michael Bole y Zac Grotz, tres brazos que buscarán alargar el buen paso del conjunto jalisciense en una serie que podría tener un impacto importante en la cima.

NG