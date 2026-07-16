España y Argentina pondrán punto final al Mundial 2026 este domingo 19 de julio con la disputa de la gran Final, el partido que definirá al nuevo campeón del mundo. El New York/New Jersey Stadium será el escenario de un duelo que reunirá a más de 82 mil aficionados para conocer al equipo que levantará el trofeo en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Además de la expectativa por el desenlace deportivo, la final presentará una novedad impulsada por la FIFA: un espectáculo de medio tiempo con una duración mayor a la habitual, inspirado en el formato del Super Bowl. En esta nota te contamos a qué hora comenzará el partido, dónde verlo en vivo y los detalles de este show, cuya recaudación será destinada al FIFA Global Citizen Education Fund.

¿Cómo llegan España y Argentina?

La Selección de España se presenta en esta instancia con una autoridad defensiva notable, habiendo permitido únicamente un gol durante toda la justa mundialista. La "Furia Roja" aseguró su boleto al partido decisivo tras superar con solidez por 2-0 a Francia en las semifinales, gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. El equipo ibérico buscará levantar su segundo título mundial, emulando la hazaña conseguida en Sudáfrica 2010.

Por su parte, la Selección de Argentina llega tras protagonizar una semifinal de máxima exigencia frente a Inglaterra. La Albiceleste estuvo en desventaja en el marcador hasta el minuto 85, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una remontada agónica con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Esta victoria reafirmó su estatus competitivo y su capacidad de reacción en los escenarios más complejos.

Dónde ver EN VIVO el partido España vs Argentina - Final del Mundial 2026

El partido que definirá al campeón del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Las actividades comenzarán desde las 11:30 horas con la ceremonia de clausura, en la que participarán Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise, mientras que Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos. Por su parte, el espectáculo de medio tiempo está previsto para iniciar alrededor de las 14:00 horas y contará con las actuaciones de Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS.

En México, la transmisión de esta Final del Mundial 2026 podrá ser vista en televisión abierta, de paga y por streaming.

Fecha y hora del partido: Domingo 19 de julio, 13:00 horas

Domingo 19 de julio, 13:00 horas Hora de la ceremonia de clausura: 11:30 horas

11:30 horas Hora del medio tiempo: alrededor de las 14:00 horas

alrededor de las 14:00 horas Estadio: Nueva York/Nueva Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey.

Nueva York/Nueva Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey. Transmisión (canales): Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Las Estrellas, Azteca 7

Alineaciones probables para la Final del Mundial 2026

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Álex Baena, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Álex Baena, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente. Argentina: Emiliano 'Dibu' Martínez; Nahuel Molina (o Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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