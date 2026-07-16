Con el título del Mundial 2026 fuera de alcance, franceses e ingleses afrontarán un partido este sábado 18 de julio en el que el orgullo deportivo será el principal incentivo. Ambos llegaron a las semifinales con la expectativa de levantar el trofeo, pero ahora buscarán despedirse del torneo de la FIFA con un resultado positivo que les permita subir al tercer escalón del podio.

El duelo también marcará el cierre de la actividad para las dos selecciones en la competencia. Mientras España y Argentina se preparan para disputar la final, Francia e Inglaterra tendrán la posibilidad de terminar su participación con una victoria y regresar a casa con la medalla de bronce. Aquí te compartimos los detalles para que no te pierdas en vivo el duelo.

¿Cómo llegan Francia e Inglaterra?

El camino de ambas selecciones hasta este partido por el tercer lugar ha sido contrastante en cuanto a solidez y recorrido en el terreno de juego.

Por un lado, Francia aparecía como uno de los equipos más dominantes del torneo. La escuadra gala mantuvo una estructura defensiva impecable y avanzó con autoridad tras ganar su grupo. En las rondas de eliminación directa, superaron a rivales como Senegal, Irak, Noruega, Suecia, Paraguay y Marruecos. Sin embargo, su paso perfecto se vio interrumpido en las semifinales, donde cayeron por 2-0 ante España. Este partido por el tercer puesto tiene un detalle particular: será el fin del ciclo de Didier Deschamps como seleccionador nacional tras 14 años en el cargo. Además, una victoria permitiría a los franceses completar una secuencia inédita de podios en tres mundiales consecutivos, sumando este tercer lugar a su campeonato en 2018 y su subcampeonato en 2022.

En contraste, Inglaterra ha transitado un camino mucho más accidentado bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel. Aunque lograron liderar su sector en la fase de grupos, su rendimiento fue irregular. En la fase de eliminación directa, sufrieron para avanzar, superando los dieciseisavos de final contra el Congo con un gol agónico y necesitando la prórroga para vencer a Noruega en los cuartos de final. Su ilusión de alcanzar la gloria terminó en la semifinal, donde cayeron 2-1 ante Argentina en un duelo definido en los minutos finales. Para el conjunto inglés, este partido es relevante, ya que intentarán conseguir el primer tercer lugar de su historia en una Copa del Mundo.

Dónde ver EN VIVO el partido Francia vs Inglaterra - Tercer lugar del Mundial 2026

El partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el sábado 18 de julio en el Estadio de Miami, ubicado en Miami Gardens, Florida. El silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que definirá al equipo que cerrará el torneo con la medalla de bronce.

En México, el encuentro entre Francia e Inglaterra podrá verse en vivo exclusivamente a través de Pase Mundial, disponible en ViX Premium, plataforma que ofrecerá la transmisión del penúltimo partido del Mundial 2026.

Fecha y hora: Sábado 18 de julio, 15:00 horas

Sábado 18 de julio, 15:00 horas Estadio: Estadio de Miami, Miami Gardens, Florida

Estadio de Miami, Miami Gardens, Florida Transmisión (canales y streaming): Pase Mundial (ViX Premium)

Alineaciones probables

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Marc Guéhi, Reece James; Declan Rice, Anderson; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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