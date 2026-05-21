Escultura de Pelé en el Estadio Jalisco: El día que se hizo grande con 17 años

A menos de un mes del Mundial 2026, la figura de Pelé vuelve a cobrar relevancia al recordar el momento en que, con apenas 17 años, irrumpió en la escena internacional durante la Copa del Mundo de 1958 en Suecia, donde comenzó a forjarse una de las carreras más legendarias del futbol.

El joven Edson Arantes no solo se convirtió en el goleador más joven en la historia de los Mundiales, sino que también fue pieza clave en la conquista del título para Brasil, destacando especialmente en la final ante Suecia, donde marcó dos goles en la victoria por 5-2.

¿Porqué Pelé creció tanto en un solo torneo?

A lo largo del torneo, Pelé disputó cuatro partidos en los que sumó seis anotaciones, consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato, en una selección brasileña que también contaba con figuras como Garrincha, Vavá y Zagallo.

Ese primer campeonato sería el inicio de un palmarés único: Pelé es hasta hoy el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo, tras repetir la hazaña en Chile 1962 y cerrar su ciclo de manera memorable en México 1970, torneo en el que lideró a una de las selecciones más recordadas de la historia.

Su legado mundialista, marcado por talento, precocidad y consistencia, comenzó aquel 29 de junio de 1958, una fecha que no solo definió una final, sino que dio origen a la leyenda de quien sería conocido como “O Rei”.

Guadalajara suma un nuevo símbolo a su historia futbolística. Este jueves fue inaugurada una imponente escultura en honor a Pelé, frente al Estadio Jalisco, recinto que fue escenario de su paso durante la Copa del Mundo de 1970.

La pieza, de gran formato, representa el rostro del llamado “Rey del futbol” y se ubica en una plazoleta construida a un costado del estadio, justo en el lugar donde el astro brasileño disputó partidos clave rumbo al título que conquistó con su selección.

El autor de la obra, el artista mexicano Alejandro Velasco, detalló que la escultura alcanza casi los 10 metros de altura al considerar su base, la cual evoca la silueta del histórico trofeo Copa Jules Rimet, símbolo del tercer campeonato mundial que permitió a Brasil quedarse con el galardón de forma definitiva.

¿Cuál es el simbolismo en la estatua de Pelé?

Más allá de su dimensión , la obra busca consolidarse como un legado cultural que conmemora tanto la figura de Pelé —fallecido en 2022— como la conexión histórica entre la selección de Brasil y la capital jalisciense, una relación que sigue vigente a décadas de aquel Mundial.

"Hicimos un estudio del tamaño, de acuerdo con la plaza y para que pudiera ser una escultura con verdadero peso cultural para todos los jaliscienses", dijo.

La obra fue llamada “La Canarinha”, apodo que identifica a la selección brasileña, debido a que no se pudo utilizar el nombre del histórico futbolista por derechos de marca que pertenecen a NR Sports, empresa de la familia del jugador Neymar Jr.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que este espacio servirá para atraer a quienes habitan en Guadalajara pero también será un atractivo turístico para quienes asistirán a alguno de los cuatro partidos que se disputarán en el Estadio Guadalajara.

¿Qué hizo Pelé en Guadalajara?

Pelé construyó un lazo deportivo y personal con Guadalajara, que lo acogió junto a Brasil durante dos mundiales. 'El Rey' regresó en 1975 para un cuadrangular entre equipos locales invitado por su amigo Nei Blanco de Oliveira.

Luego, en 1976, el brasileño hizo una gira promocional con una marca de refrescos y se dio tiempo para visitar la ciudad, ofrecer cursillos de fútbol y convivir con sus seguidores.

La escultura de Pelé fue ubicada frente a la icónica Plaza Brasil que fue inaugurada en honor a la relación que ese país forjó en la ciudad y que tiene una pieza en bronce que representa a dos jugadores y un portero, además de una placa conmemorativa.

TG