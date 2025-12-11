Fase 3 de venta de boletos para el Mundial 2026: ¿dónde registrarse para comprar?

Hoy comienza la tercera fase de venta de boletos para los partidos del Mundial 2026, una etapa abierta al público en general, sin limitaciones de tarjeta bancaria ni país de residencia. En esta fase, los aficionados tienen la ventaja de conocer horarios y sedes de los juegos.

La primera etapa fue exclusiva para aficionados con tarjetas Visa y estuvo activa del 10 al 19 de septiembre de este año; la segunda, reservada para residentes de los países anfitriones, se realizó del 27 al 31 de octubre.

Al igual que en las dos fases anteriores, en la que hoy inicia también es necesaria la inscripción en un sorteo que dará a sus ganadores un periodo de 48 horas para adquirir los boletos.

¿Cómo registrarse para comprar boletos para el Mundial 2026?

Tener un FIFA ID

El primer paso es registrarse en la página FIFA.com/tickets. Es importante señalar que solo se admite el registro de personas mayores de 18 años.

Registrar la intención de comprar boletos

Una vez obtenido el FIFA ID, es necesario volver a la plataforma y registrar el interés en adquirir boletos. Este paso debe realizarse entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026.

El día en que se complete este registro no influye en las posibilidades de ser elegido en el sorteo, pues todas las solicitudes participan por igual.

Periodo de notificaciones

Después del 13 de enero, el sistema de FIFA avisará a los ganadores del sorteo de un periodo de 48 horas en el que podrán comprar sus entradas. Se trata de un plazo fijo que no permitirá comprar antes ni después.

México vs Portugal: ¿Cuándo y a qué hora arranca nueva preventa de boletos?

EFE/W. Oliver

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial?

Según la información disponible hasta ahora, estos son los precios en dólares de los pases para los partidos del Mundial 2026.

Partidos Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Inauguración 1,825 1,290 745 370 Fase de grupos 482 362 167 82 16vos de Final 517 390 187 145 8vos de Final 740 562 275 195 4tos de Final 1,407 957 605 342 Semifinales 2,672 1,847 690 342 3° lugar 1,000 715 360 165 Final 6,730 4,230 2,790 2,030

Hasta ahora, los residentes de los países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— han sido los principales compradores de boletos, pero ciudadanos de 212 naciones han adquirido al menos una entrada. Entre ellos destacan Alemania, Brasil, España, Argentina, Francia y Colombia.

Continúa la venta de boletos Hospitality

Desde febrero está activa la venta de paquetes Hospitality, entradas para los partidos del Mundial que incluyen servicios y comodidades que mejoran la experiencia del aficionado, como ubicaciones preferenciales, accesos exclusivos a los estadios, alimentos y bebidas, además de obsequios conmemorativos.

Este tipo de entradas tiene un costo muy superior al de las regulares: desde 1,350 dólares por un partido de fase de grupos hasta 8,275 dólares por series completas en una sede.

La última oportunidad para comprar boletos será en 2026

Aún no hay fechas para la cuarta fase de venta de boletos, pero se llevará a cabo poco antes del inicio del torneo. En esta etapa ya no habrá sorteo: las entradas se venderán por orden de llegada.

Por otra parte, FIFA cuenta con un mercado oficial de reventa e intercambio, que funcionará en la misma plataforma FIFA.com/tickets, aunque dependerá de los boletos que los usuarios decidan ofertar.