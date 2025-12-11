México vs Portugal: ¿Cuándo y a qué hora arranca nueva preventa de boletos?

La preventa exclusiva para clientes Banorte de entradas para el partido de reinauguración del estadio Azteca, a celebrarse entre las selecciones de México y Portugal el 28 de marzo de 2026, debía iniciar ayer, sin embargo, fue suspendida por fallas en la plataforma Fanki, encargada de la expedición de los boletos. No obstante, el problema ha sido superado y ya hay una nueva fecha.

El banco, que adquirió los derechos de nombre del mítico estadio y es uno de los patrocinadores principales de la Selección Mexicana, informó en sus redes sociales que la preventa para sus tarjetahabientes tendrá lugar el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre.

La empresa Fanki confirmó esta información y puso a disposición de los aficionados sus canales de contacto para resolver dudas: soporte@fanki.mx y +573170292048. También precisó que su sitio oficial es fanki.com.mx.

¿Cuándo y a qué hora comienza la preventa Banorte?

Preventa Banorte – México vs Portugal

11 y 12 de diciembre

Inicio: 9:00 horas

Es importante tener en cuenta que hay un límite de cuatro boleto por cliente y que la venta de entradas al público general iniciará el sábado 13.

Alta demanda de boletos causó la falla en la plataforma

La reinauguración del estadio Azteca es un grado más en la fiebre mundialista, que parece haber tomado fuerza tras el sorteo de grupos, realizado el pasado 5 de diciembre. El entusiasmo de los aficionados generó un tráfico muy elevado en la página de Fanki. No obstante, este mismo interés fue aprovechado por ciberdelincuentes que intentaron afectar la plataforma. Así lo indicó la boletera en un comunicado:

“Queremos informar a toda la comunidad que, durante el proceso de apertura de la preventa para el partido México vs Portugal, detectamos un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de nuestra plataforma. Minutos antes de habilitar la venta, nuestro equipo identificó esta actividad anómala y, por protocolos de protección y seguridad, tomamos la decisión de detener la operación y deshabilitar temporalmente la página”.

El partido contra Portugal será el último de la Selección Mexicana en el país previo a la Copa del Mundo. En él se podrá ver el grado de preparación y quizá una versión definitiva del cuadro titular. La preparación del Tri cerrará en Chicago el 31 de marzo frente a Bélgica.

Además, se prevé la participación de Cristiano Ronaldo, una leyenda viva del futbol que podría dejar su huella en el mismo recinto donde brillaron Pelé y Maradona.