Yaquis le da la vuelta a Charros y empata la serie

Los Charros de Jalisco dejaron escapar un triunfo que parecía controlado y terminaron derrotados 8-7 ante los Yaquis de Ciudad Obregón, quienes firmaron una remontada espectacular en la novena entrada para igualar la serie 1-1 en el estadio Panamericano de Zapopan.

El juego, que se desarrolló entre volteretas, ofensivas oportunas y dramatismo hasta el último out, parecía encaminado para los campeones defensores de la Liga Mexicana del Pacífico. Desde temprano, Jalisco tomó ventaja gracias a un sólido inicio ofensivo encabezado por Julián Ornelas, quien abrió el marcador en el segundo episodio con su sexto cuadrangular de la temporada, mandando la pelota por el jardín izquierdo.

En el centro del diamante, el novato Axel Muñoz respondió con madurez en su segunda apertura del año, lanzando tres entradas de apenas un hit y una carrera. Sin embargo, Yaquis equilibró el encuentro en el tercer capítulo con un sencillo de Allen Córdoba, y en la cuarta entrada tomó la delantera gracias a un imparable productor de dos carreras de Víctor Mendoza, poniendo la pizarra 3-1.

Charros reaccionó de inmediato con una ofensiva de tres anotaciones, nuevamente con Ornelas como protagonista al producir la segunda carrera local. Luego, Connor Hollis empató el juego con un elevado de sacrificio y en la quinta, Bligh Madris y Mateo Gil impulsaron dos más para devolverle la ventaja a Jalisco, ahora 5-3. Un error defensivo de los visitantes en la sexta permitió que Reynaldo Rodríguez anotara el 6-3, y un wild pitch de Aníbal Cervantes en la séptima abrió la puerta para que Madris timbrara el 7-3, resultado que parecía definitivo.

Pero Yaquis no bajó los brazos. En la octava entrada, un sencillo de José Gaitán recortó la distancia, dejando todo listo para un cierre dramático. Ya en la novena, ante el cerrador Trevor Clifton, Obregón montó un rally letal: Sebastián Elizalde impulsó la primera con un imparable al central y, con dos outs y la cuenta llena, Roberto Valenzuela conectó un cuadrangular de tres carreras, su tercero del año, para darle la vuelta 8-7.

El triunfo se lo llevó Juan Macías, mientras que Clifton cargó con la derrota. Efrén Contreras firmó su salvamento número 11.

El tercer juego de la serie se disputará este jueves 11 a las 19:30 horas, con Manny Bañuelos por Jalisco y Orlando Lara por Obregón como los lanzadores anunciados.