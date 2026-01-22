Emiliano Muñoz, la joya mexicana que da el salto al Atlético de Madrid

El futbol mexicano continúa exportando talento joven al viejo continente y uno de los nombres que comienza a generar expectativa es el de Emiliano Muñoz, delantero juvenil que es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El atacante mexicano, surgido de las fuerzas básicas del Atlético de San Luis, dará un paso clave en su proceso formativo al integrarse a la estructura del conjunto colchonero.

Emiliano Muñoz Meade nació el 7 de febrero de 2010 en San Luis Potosí, México. Se desempeña como delantero y ha destacado desde temprana edad por su olfato goleador y su capacidad para generar peligro constante en el área rival.

La llegada de Muñoz al club madrileño es resultado de un seguimiento prolongado por parte de los visores del Atlético de Madrid, quienes han observado de cerca su evolución dentro de la cantera potosina.

Su capacidad goleadora, movilidad constante en el último tercio del campo y su inteligencia para interpretar los espacios ofensivos fueron factores determinantes para que el club español apostara por su proyección.

El delantero dejará las categorías inferiores del Atlético de San Luis para incorporarse inicialmente a las divisiones juveniles del club rojiblanco, específicamente a la categoría Cadete A del Atlético de Madrid, en la máxima categoría juvenil.

En esta primera etapa, no está contemplado para el primer equipo, ya que el plan de desarrollo del club contempla una adaptación progresiva al ritmo, la exigencia táctica y el estilo de juego del futbol europeo, considerado uno de los más competitivos del mundo en categorías formativas.

La transacción se llevó sin contratiempos debido a la relación institucional entre el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid, vínculo que ha permitido una colaboración constante entre ambas entidades y que facilitó las negociaciones para el traspaso del joven futbolista.

Durante su etapa en la cantera potosina en la Liga MX, Emiliano Muñoz disputó un total de 47 partidos, en los que logró marcar 25 goles, números que lo colocaron como uno de los prospectos ofensivos con mayor proyección de su generación. A nivel internacional, Muñoz también dejó huella en la Mad Cup, torneo juvenil de gran prestigio, donde firmó una actuación sobresaliente al registrar 18 goles en ocho partidos.

Su talento también le ha abierto las puertas de la Selección Mexicana en categorías menores, formando parte del combinado Sub-15, experiencia que ha reforzado su desarrollo competitivo y su mentalidad internacional.

MF