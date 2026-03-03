Cristiano Ronaldo, en medio del conflicto armado que mantiene Estados Unidos en Medio Oriente , habría huido desde Riad, Arabia Saudita, con su esposa e hijos, tras los ataques de este martes en la embajada del país del norte.

Hay reportes que indican que CR7 abandonó Riad junto a Georgina Rodríguez y sus hijos, ya que los ataques fueron muy cerca de su residencia. Hasta el momento, no se ha logrado confirmar si el jugador viajaba en el avión que partió a Madrid .

Los registros públicos muestran que el Bombardier Global Express, valorado en 61 millones de libras, partió a España en un vuelo que duró siete horas.

"El avión despegó alrededor de las 20:00 horas, tiempo local en Arabia Saudí. Sobrevoló Egipto y el mar Mediterráneo", dictan los registros.

La aeronave habría aterrizado cerca de la 01:00 de la madrugada en Madrid .

Los ataques en Medio Oriente

Irán, esta madrugada, alcanzó la embajada estadounidense en la capital de Arabia Saudí con un dron a primera hora como parte de sus ataques a objetivos en toda la región, y Estados Unidos e Israel golpearon a la República Islámica desde el aire en lo que Donald Trump sugirió que era apenas el inicio de una campaña implacable que podría durar más de un mes.

El ataque de dos aviones no tripulados contra la embajada estadounidense en Riad provocó un "incendio limitado" y daños menores, según el Ministerio de Defensa saudí, y la embajada instó a los estadounidenses a evitar el complejo.

El incidente se produjo después de que, en la víspera, se registrara un ataque contra la legación diplomática de Washington en Kuwait, que el martes anunció que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ordenó el martes la evacuación del personal no esencial y familiares en Kuwait, así como en Bahrein, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos como medida de precaución .

El conflicto, en plena escalada, ha matado a cientos de personas, la gran mayoría en Irán.

En la capital iraní, Teherán, se escucharon explosiones durante toda la noche y la madrugada, y testigos dijeron que oyeron aeronaves sobrevolando la zona. Los objetivos de esos ataques no estaban claros.

En Líbano, Israel lanzó más ataques contra el grupo político-paramilitar Hezbolá, que cuenta con apoyo iraní. Se escucharon explosiones y se vio humo en un suburbio del sur de la capital, Beirut. Israel dijo que sus soldados están "operando en el sur de Líbano" y la estatal Agencia Nacional de Noticias de Líbano indicó que el ejército libanés está evacuando algunas de sus posiciones a lo largo de la frontera.

La ampliación de las represalias iraníes por todo el golfo Pérsico y la intensidad de los ataques israelíes y estadounidenses, la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, y la falta de una solución aparente auguran un posible conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance .

Con información de AP.

