El futbolista más viejo del mundo señala que solo mejora con la edad

“King Kazu” se encuentra listo para disputar un nuevo torneo de futbol profesional. Kazuyoshi Miura, a sus 58 años de edad declaró quesolo mejora con la edad.

Miura cumplirá 59 años el próximo mes. Es el futbolista profesional más viejo del mundo, y el viernes dio una conferencia de prensa en Tokio para celebrar su incorporación a su nuevo equipo: el Fukushima United FC de la tercera división de la J-League.

"Mi pasión solo crece cuanto más la persigo", afirmó Miura. "Aunque estoy envejeciendo —cumpliré 59 años este año— siento que mi pasión en realidad está aumentando".

Miura fue cedido a préstamo por Yokohama FC. Pasó la temporada pasada cedido en el Atlético Suzuka de la cuarta división.

No logró anotar en siete partidos con Suzuka.

Miura ha jugado profesionalmente en Brasil, Italia, Croacia, Australia y Portugal. Y, por supuesto, en Japón. Debutó en 1986 con el Santos en Brasil, el club del mítico Pelé.

En 2017, a los 50 años, se convirtió en el jugador más viejo en anotar en un partido profesional. Eso superó el récord que tenía la leyenda inglesa Stanley Matthews.

Miura fue uno de los primeros grandes nombres en el fútbol japonés. Marcó 55 goles en 89 apariciones para la selección de Japón en la década de 1990.

"Tengo un fuerte deseo de jugar en partidos y desempeñarme bien", expresó. "Así que me prepararé a fondo y daré todo lo que tengo para lograrlo."

