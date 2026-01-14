El director técnico del Atlas, Diego Martín Cocca, calificó como una “injusticia” la programación de la Liga MX y lamentó las carencias de su equipo tras caer 2-0 frente a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, en partido correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.

Al finalizar el encuentro en la sede alterna de Puebla, el estratega argentino fue enfático al señalar que el calendario perjudica directamente la planificación de su plantel . Cocca destacó que su próximo rival, Necaxa, llegará con mayor ventaja física al compromiso de la siguiente fecha. "Nosotros estamos perjudicados porque el Necaxa jugó ayer; tienen un día más de descanso. Me parece una injusticia, lo dije y lo declaré, pero no puedo hacer mucho más", afirmó.

En el análisis táctico, el entrenador reconoció que el conjunto rojinegro "regaló" la primera mitad al no ejecutar la estrategia diseñada para contener la jerarquía de los jugadores cementeros. Según Cocca, el grupo entró al campo con una actitud pasiva que permitió a Cruz Azul imponer condiciones desde temprano. "El primer tiempo salimos a ver qué pasa cuando no habíamos trabajado eso. En el segundo tiempo arreglamos cosas y el equipo jugó mucho mejor, pero desperdiciamos un tiempo", explicó.

Asimismo, el timonel aprovechó para criticar las condiciones del terreno de juego en el Cuauhtémoc . Aunque evitó usarlo como excusa por el marcador, subrayó que el estado del césped representa un riesgo para la integridad de los futbolistas de ambos clubes. "La cancha no está a la altura de la Liga Mexicana; me preocupa que no se lesionen los jugadores", aseveró.

Atlas regresará a Guadalajara para realizar una recuperación exprés antes de viajar a Aguascalientes. Cocca concluyó que el equipo se encuentra en un proceso de aprendizaje y crecimiento, por lo que instó a sus jugadores a asimilar la derrota rápidamente para enfrentar el resto del torneo.

