Dorados blanquea a los Charros y empareja la serie

Los Charros de Jalisco sufrieron una dolorosa derrota tras caer con blanqueada incluida y por pizarra de 0-6 ante los Dorados de Chihuahua en el primer juego de la doble cartelera disputada este sábado en el Estadio Panamericano. Con este resultado, la novena norteña igualó la serie, aprovechando una combinación de pitcheo dominante y una ofensiva que respondió en los momentos más determinantes.

La escuadra albiazul fue completamente maniatada por el experimentado Elian Leyva, quien firmó una apertura de gran calidad al lanzar la ruta completa en el compromiso, pactado a siete entradas. El derecho permitió únicamente tres imparables, recetó seis ponches y no concedió libertades, frustrando una y otra vez los intentos ofensivos de los caporales.

Falta de respaldo y castigo al relevo

Del otro lado, Manny Barreda cargó con la derrota luego de trabajar durante seis episodios. El abridor de Charros recibió siete imparables y dos carreras, además de otorgar una actuación discreta en la que únicamente consiguió un ponche. Aunque mantuvo a su equipo con posibilidades durante buena parte del encuentro, la ofensiva jalisciense nunca encontró la manera de respaldarlo.

El bullpen tampoco logró contener el empuje de los visitantes. Miguel Aguilar permitió que la ventaja se ampliara, mientras que Juan Robles sufrió el golpe definitivo cuando Andre Lipcius conectó un contundente cuadrangular con las bases llenas, batazo que sentenció el encuentro y colocó cifras definitivas en favor de Chihuahua.

A matar o morir por la serie

Con la serie empatada a un triunfo por bando, ambos equipos volverán al diamante aproximadamente a las 16:30 horas para disputar el tercer y definitivo encuentro del enfrentamiento, que determinará al ganador de la serie. Cabe recordar que, al tratarse de una doble cartelera, ambos compromisos se juegan a siete entradas.

NG