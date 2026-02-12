Donovan Carrillo: esta es la canción con la que competirá en la final de los JJOO de invierno Milano Cortina 2026

El pasado 10 de febrero, el mexicano Donovan Carrillo destaco en la pista de hielo en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026. Gracias a su calificación de 75.56 puntos, el tapatío pudo calificar a la final de patinaje artístico.

Cabe destacar que sería la segunda participación olímpica del mexicano, tras su histórica aparición en Beijing 2022, la cual le devolvió a México al patinaje artístico olímpico después de varias décadas en el que el país no compitió en esta disciplina.

Por supuesto que para que una presentación de patinaje artístico sea inolvidable además del estilo y técnica del patinador hay un elemento que también es importante: la canción con la que el patinador promete deslumbrar a la audiencia.

¿Cuál es la canción con la que competirá en la final Donovan Carrillo?

Para esta final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, Donovan se presentara con una mezcla de canciones de Elvis Presley, las cuales serán las siguientes:

My way

Trouble

Jailhouse Rock

A little less conversation

El patinador llegará a la pista de hielo con una rutina creada junto al coreógrafo Benoit Richaud.

¿Por qué Donovan competirá con estas canciones?

La elección de estos temas no es una simple coincidencia, pues, el mexicano eligió el tema “My Way” por un significado especial en su vida; fue a petición de su abuela materna, quien anhelaba que Carrillo se presentará con ella.

“Para mí, elegir este programa fue muy emotivo. Es una canción con la que siempre quise patinar. Siempre busqué la manera de hacerlo”, declaró el patinador mexicano para la página oficial de los Juegos Olímpicos.

¿Cuándo es la final de patinaje artístico?

A continuación, te decimos cuándo es la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Fecha: viernes 13 de febrero

Hora: 12:00 del día

Transmisión: Claro Sports y ViX

