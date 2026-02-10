Martes, 10 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Donovan Carrillo debuta en Milano Cortina 2026; así le fue

El patinador tapatío vio actividad por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno

Por: Luis Ascanio

El mexicano Donovan Carrillo, en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. AFP / W. Zhao

El mexicano Donovan Carrillo, en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. AFP / W. Zhao

El mexicano Donovan Carrillo tuvo su debut en el programa corto de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. El jalisciense de 26 años, al ritmo de Hip Hip Chin Chin, terminó con puntuación de 75.56, para ubicarse en el tercer lugar del Grupo 1. 

Una mala ejecución de un elemento lo penalizó con un punto. Se ubica detrás de Petr Gummenik, de los Atletas Neutrales Individuales con 86.72 unidades, y el estadounidense Maxim Naumov, con 85.65. 

Superó al español Tomás-Llorenç Guarino (69.80) y al sueco Andreas Nordeback (67.15). De los 30 patinadores del programa corto, 24 avanzan al programa libre del próximo viernes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Estrellas de Brasil que jugaron en Guadalajara, un legado para recordar de cara al Mundial 2026

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones