Donovan Carrillo debuta en Milano Cortina 2026; así le fue

El mexicano Donovan Carrillo tuvo su debut en el programa corto de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. El jalisciense de 26 años, al ritmo de Hip Hip Chin Chin, terminó con puntuación de 75.56, para ubicarse en el tercer lugar del Grupo 1.

Una mala ejecución de un elemento lo penalizó con un punto. Se ubica detrás de Petr Gummenik, de los Atletas Neutrales Individuales con 86.72 unidades, y el estadounidense Maxim Naumov, con 85.65.

¡ERES GIGANTE, DONOVAN!��



El patinador mexicano @DonovanDCarr brilla en la Milano Ice Skating Arena tras presentarse en estos Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de 'Hip Hip Chin Chin'����⛸️ ¡Vamos por esa final!#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/gQdY7uGT1Y — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

Superó al español Tomás-Llorenç Guarino (69.80) y al sueco Andreas Nordeback (67.15). De los 30 patinadores del programa corto, 24 avanzan al programa libre del próximo viernes.

