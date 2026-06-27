¿Dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs Canadá por los 16avos de final del Mundial 2026?

Antes del inicio de las rondas de eliminación directa, Sudáfrica y Canadá ya hicieron historia al clasificar por primera vez a la fase final de una Copa del Mundo . Ahora, ambas selecciones se enfrentarán en busca de extender su sueño en el Mundial 2026 cuando disputen el primer duelo de los dieciseisavos de final.

El conjunto sudafricano sorprendió al quedarse con el segundo lugar del Grupo A. Tras caer en su debut frente a México, rescató un empate contra República Checa y cerró la primera fase con un valioso triunfo sobre Corea del Sur, resultados que le permitieron avanzar con cuatro puntos a la siguiente ronda.

Del otro lado, Canadá también firmó la mejor actuación mundialista de su historia. Después de igualar con Bosnia y Herzegovina en su presentación, goleó a Qatar y, aunque perdió ante Suiza en la última jornada, aseguró el segundo puesto del Grupo B para instalarse en la fase de eliminación directa.

El encuentro representa un momento histórico para ambas selecciones, ya que ninguna había conseguido superar la fase de grupos en ediciones anteriores del torneo. Además, el ganador obtendrá un lugar en los octavos de final y continuará con vida en la lucha por el título.

En los antecedentes entre ambos equipos existe una ligera ventaja para Sudáfrica. S e han enfrentado en dos partidos amistosos: los africanos ganaron 2-0 en 2002 y posteriormente empataron sin goles en 2005 .

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Sudáfrica vs. Canadá?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará este domingo 28 de junio en el Estadio Los Angeles de Inglewood, California. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del encuentro estará disponible en México a través de ViX Premium mediante el Pase Mundial 2026.

SV