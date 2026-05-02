Peleas de box hoy sábado 2 de mayo: horarios y dónde ver la cartelera completa

Por primera vez en muchos años la pelea por el 5 de mayo no tendrá a Saúl "Canelo" Álvarez como protagonista, pero sí a David Benavídez —un púgil que siempre espero por una oportunidad contra el tapatío, sin conseguirla— y al mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez en combate por los campeonatos peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Las Vegas.

Benavidez, el "Monstruo Mexicano" (31-0 y 25 nocauts), ha subido 25 libras para retar al campeón y aspira a convertirse en el primer boxeador en coronarse en las divisiones de supermediano, semipesado y crucero.

"Una victoria el sábado me confirma que estoy cumpliendo mi destino", manifestó Benavidez. "Sé que voy a ser uno de los más grandes de todos los tiempos cuando todo esté dicho y hecho.

El Zurdo Ramírez (48-1 y 30 nocauts) fue más contenido en sus declaraciones previas a la pelea, dispuesto a hablar sobre el ring en una pelea donde la mayoría pone como favorito al retador: "Yo sólo entreno duro para dar un gran espectáculo, para demostrarme a mí mismo, para demostrarle a todos que sigo siendo campeón".

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde el Zurdo Ramírez marcó 200 libras (90.71 kg.), el límite de la división, y Benavídez 196.8 libras (89.26 kg.).

La función en la T-Mobile de Las Vegas comenzará a las 18:00 horas, se espera que el combate estelar comience a las 21:00 y será transmitido en México por Disney + y DAZN.

Box Azteca de Canal 7 retransmitirá el combate a las 23:00.

X/BoxAzteca7

Jaime Munguía reta al "Toro" Reséndiz

La pelea coestelar de la cartelera será la que enfrente a José Armando "Toro" Reséndiz con Jaime Munguía por el campeonato supermediano de la AMB.

El Toro expone por primera vez el cinturón que obtuvo tras el retiro de Terence Crawford, un derecho que se ganó en el ring al vencer a Caleb Plant en 2025 y asumir como campeón interino.

Munguía busca su segundo campeonato mundial, tras haber ostentado el cinturón superwélter de la OMB entre 2018 y 2019, al que renunció para pelear en otras divisiones.

Se espera que esta pelea comience a las 20:00 horas. Forma parte de la cartelera transmitida por Disney + y DAZN.

Al igual que la pelea anterior, José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía será retransmitida por Box Azteca del Canal 7 a partir de las 23:00 horas.

Cartelera completa en la T-Mobile Arena de Las Vegas