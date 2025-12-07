Barcelona golea al Betis

El Barcelona reafirmó su liderato en LaLiga al lograr una victoria de peso en el estadio Benito Villamarín ante el Betis por 5-3, en el que destacó los tres goles que logró Ferrán Torres en la primera mitad.

El conjunto visitante, que vio como a los seis minutos el brasileño Antony dos Santos abrió el marcador para el Betis, no tardó en reaccionar para irse al descanso con un claro 1-4 para los culés gracias a un triplete de Ferran Torres y otro tanto del suizo Roony Bardghji.

Ya en la segunda parte, al cuarto de hora, Lamine Yamal marcó de penalti el 1-5 y después el Betis maquilló el resultado con dos tantos en la recta final, uno de Diego Llorente y otro del colombiano Cucho Hernández, también de penalti.

El equipo del alemán Hansi Flick afrontó, cuatro días después de imponerse 3-1 al Atlético de Madrid en la jornada adelantada por la Supercopa, otra exigente prueba en la defensa del liderato al que se aupó el pasado fin de semana.

Hubo ausencias significativas en ambas convocatorias, ya que el chileno Manuel Pellegrini no podía contar con el mediapunta Isco Alarcón, el lateral derecho Héctor Bellerín ni el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, aunque recuperaba al también mediapunta argentino Giovani Lo Celso y al extremo brasileño Antony dos Santos, éste tras sanción.

Los de Flick afrontaron el partido con la baja del mediapunta Dani Olmo, que se lesionó ante el Atlético de Madrid y se unió a la del central uruguayo Ronald Araujo, por una cuestión de salud mental, además de las del portero alemán Marc-Andre ter Stegen y del centrocampista Gavi, pero recuperó a Fermín López y al neerlandés Frenkie de Jong, ausente frente a los colchoneros.

Bardghji impresionó en su tercera titularidad desde que el extremo sueco de 20 años se unió al Barcelona desde Copenhague en el verano. Su regate fue eléctrico, y proporcionó un centro para que Torres anotara el gol de la ventaja antes de que él mismo hiciera el 3-1 con un potente disparo desde dentro del área.

Lewandowski y Raphinha se quedaron en el banquillo. Eso dejará a ambos descansados para cuando el Barcelona reciba al Eintracht Frankfurt el martes en la Champions League.

La goleada del Barcelona al Betis, que ocupa el quinto lugar, en Sevilla aumentó su ventaja a cuatro puntos sobre el Real Madrid antes de que los merengues reciban al Celta de Vigo.

Torres ha pasado de ser un jugador de banquillo a convertirse en el delantero más utilizado por Hansi Flick. El delantero español ha sido titular más veces que Robert Lewandowski, quien a sus 37 años está viendo reducido su tiempo de juego.

Ferran lidera al Barcelona con 13 goles en todas las competiciones. Tiene 11 en La Liga en 15 jornadas, superando sus diez de toda la temporada pasada, y dos más en la Champions League. Solo Kylian Mbappé del Real Madrid, con 16, tiene más goles en la liga española en esta campaña.