Tras el empate sin goles frente a los Rayos del Necaxa en el estadio Victoria, el director técnico de las Chivas, Gabriel Milito, compareció ante los medios con un sabor agridulce. Pese a que el resultado le otorgó al Guadalajara el récord histórico de puntos en torneos cortos con 35 unidades, el estratega argentino no ocultó su frustración por no haber capitalizado el dominio mostrado en Aguascalientes, especialmente durante la parte complementaria.

Milito fue enfático al analizar el desarrollo del encuentro, destacando que el volumen de juego de su equipo fue suficiente para aspirar a algo más que un solo punto. “Creo que fue un buen partido, sobre todo el segundo tiempo, tuvimos una muy, muy clara para abrir el marcador. Pienso que debimos haber ganado el partido; tuvimos situaciones y buenos pasajes futbolísticos”, señaló el timonel rojiblanco, haciendo referencia a las constantes llegadas que sus dirigidos generaron pero que terminaron estrellándose en la figura del portero rival o en la falta de puntería.

Para el entrenador, la diferencia entre el liderato absoluto y el empate radicó exclusivamente en la definición. El Guadalajara, que se ha caracterizado a lo largo del Clausura 2026 por ser una de las ofensivas más letales del certamen, careció de esa chispa final en el área hidrocálida. “Nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos, porque generamos situaciones como también habitualmente lo hacemos”, explicó Milito, quien además reconoció que en encuentros tan cerrados, el primer golpe es letal: “Hacer un gol cambia o debería cambiar el rumbo”.

A pesar del 0-0, el técnico rescató la fidelidad de sus jugadores al sistema que los tiene en la cima de la tabla general. Milito subrayó que, más allá del marcador, la propuesta ofensiva no se negocia de cara al cierre del torneo y la liguilla. “El equipo jugó con el balón de siempre, con la mentalidad de siempre, pensando en el arco rival”, concluyó, enviando un mensaje de tranquilidad a la afición previo al duelo definitivo contra Xolos.